Raquel Bigorra vendió exclusiva de divorcio de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Este viernes, Pati Chapoy admitió que Raquel Bigorra fue la que vendió la exclusiva del divorcio de Daniel Bisogno.





Durante la emisión de Ventaneando, Chapoy relató que un “joven periodista” le envió por WhatsApp la demanda de Cristina Riva Palacio, exesposa de Bisogno, contra el conductor.





"Esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera”, le dijo el periodista.





Por su parte, Daniel Bisogno confirmó que Raquel Bigorra intervino en el proceso de separación y “azuzó” a Riva Palacio.





"Si algo no podría yo creer en mi vida, sería esto. Sobre todo porque la amistad es muy cercana: somos vecinos y compadres. Sin embargo, comenzaron a pasar cosas muy extrañas... Empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina. Empecé a notar que iba mucho a casa de ellos (Bigorra) a platicar... La encaminaron para levantar una denuncia civil y penal”, detalló el conductor.





Riva Palacio se alió con el abogado del conductor para meter la demanda. Por su parte, Bisogno contrató a Claudia Ramírez de Richter y su esposo Ulrich.





"Todo esto que sucedía estaba azuzado por alguien más. Fueron encaminando a Cristina por lugares terribles”, admitió.





Por otro lado, el conductor de Ventaneando detalló que la “exclusiva” que apareció en TVyNovelas sólo la conocían Raquel Bigorra, su esposo [Alejandro Gavira] y el abogado.





"El día de la separación estaba Raquel y su esposo, trataron de defenderla, me encaminaron a que ya no había reconciliación. Al otro día Cristina me pidió el divorcio. Me vale gorro que me tachen de maldito, de puto, pero no de tonto”, puntualizó Bisogno.





Por su parte, Chapoy añadió que su contacto le reveló que Bigorra vendió, en total, seis notas para la revista de espectáculos.





Sin embargo, Bisogno comentó que lo que las publicaciones dijeron de Cristina Riva Palacio también es falso. Y ella se dio cuenta de la traición de Bigorra cuando apareció la primera nota de TvNotas.





La información que sacan ahí (en TvNotas), toda, está aderezada con cosas que no existieron. Pero la base sólo la conocían Raquel y Alejandro, nuestros compadres. Después de eso, Cristina cae en cuenta que, efectivamente, la habían traicionado a ella también... Lo que dijeron de Cristina es falso. Las cosas que hablaron de ella no son ciertas”, destacó Bisogno.





No es la primera vez que la conductora cubana “traiciona” a alguien: Chapoy recordó durante la emisión que alguna vez también vendió una exclusiva de Atala Sarmiento, cuando fue a una clínica especializada porque quería ser mamá.





En esa ocasión, una revista reveló que Atala y su esposo David Ródenas fueron captados en una clínica de fertilidad. La entonces conductora de Ventaneando llegó furiosa al set y declaró que la única que conocía esa información era Bigorra.