''Ratched'': El estreno de Netflix más esperado de este fin de semana

México.- Este viernes se ha estrenado en Netflix la nueva serie de Ryan Murphy titulada ‘’Ratched’’, la cual es protagonizada por Sarah Paulson, Finn Wittrock, y Judy Davis.

Se trata de un drama de misterio y crimen, un spin-off de la aclamada película "One Flew Over The Cuckoo's Nest" de 1975, la cual es protagonizada por Jack Nicholson, quien interpreta a RP McMurphy, un paciente mental de la enfermera Mildred Ratched, que fue interpretada por Louise Fletcher.

En esta nueva serie vemos a Sarah Paulson personificar a la enfermera Ratched. La hisypria se ubica 15 años antes de los eventos sucedidos en el clásico film. La serie muestra cómo se creó el monstruo escalofriante en el que se convirtió una simple enfermera tras trabajar en un hospital mental por muchos años de su vida.

Además de Paulson, la serie también cuenta con la participación de Judy Davis, Cynthia Nixon, Charlie Carver, Vincent D'Onofrio, Alfred Rubin Thompson, Sharon Stone y Brandon Flynn, entre otras estrellas.

La primera temporada cuenta con un total de 8 episodios. Por otro lado, Ryan Murphy ya confirmó que Ratched tendrá segunda temporada.

