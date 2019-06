Raúl Macías García, pasión y talento

El chihuahuense Raúl Macías García, después de su participación dentro del reallity show La Voz México, está de vuelta en su tierra más fuerte que nunca y con la firme meta de emprender un sin fin de proyectos. El intérprete llegó a esta casa editora con la sencillez que lo caracteriza y compartió la gran experiencia que vivió al convencer al cantante Yahír de su gran talento, quedando dentro de su equipo.

El chihuahuense fue elegido por Yahír durante la etapa de audición, donde cantó el tema “Eres la persona correcta en el momento equivocado”, con la cual mostró su gran talento vocal. Al llegar a la etapa del programa denominada “knockouts”, Raúl cantó la canción “Como yo te amo”, sin embargo no logró llegar a la siguiente fase del reallity show.





Sus inicios

En entrevista para El Diario, el cantante platicó sobre sus inicios en la música y dijo que desde pequeño siempre le atrajo todo lo referente al canto y el baile. Participando en concursos dentro de la escuela no perdió nunca la oportunidad de mostrar su gran pasión, obteniendo los primeros lugares, y continuó en la escuela secundaria presentándose en cada evento y concurso que fuera posible.

“Desde ahí empezó mi pasión por cantar. Continué en preparatoria y la universidad, luego entré a cantar a un grupo versátil que se llama Grupo Musical Orión. Desde ahí fui abriéndome camino en la música, además de trabajar en algo que tanto me apasiona y siempre he disfrutado. Para mí la música es algo muy especial y me gusta darle a la gente lo mejor de mí en cada una de mis interpretaciones”, dijo el cantante.

El joven de tan solo 20 años actualmente es estudiante de sicología y lleva a la par su carrera en la música con una experiencia de tres años, los cuales aseguró han sido de gran aprendizaje.

“La música para mí es mi refugio. Cuando mi papá falleció yo tenía 16 años y realmente me marcó muchísimo ese evento, así que para mí la música es mi mejor amiga, ya que fue mi manera de salir adelante. Por supuesto que cuento con el apoyo de mi familia, mis dos hermanas y mi mamá, pero veía cómo mi mamá batallaba y quise apoyarla en todo y Dios me dio el don de cantar y decidí meterme a trabajar cantando, y hasta ahorita me ha dado la oportunidad de vivir experiencias que jamás imagine”, expresó.

Además ha participado en concursos como “Expresa tu talento”, un evento del Municipio en el cual quedó como finalista en el 2017 y salió en el disco que se grabó. Fue talento también de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACh y representó dos años consecutivos a la preparatoria donde estudiaba, lo cual sin duda apoyó a la formación de Raúl, llevándolo a seguir un camino dentro de la música.





Sigue forjando su camino

Refirió que sus compañeros del Grupo Orión le han brindado siempre el apoyo, lo cual agradece mucho. Además él busca la manera de salir adelante y a la par no deja su sueño de solista, por lo que comentó que ha sido lo más difícil para llegar hasta donde actualmente se encuentra:

“Cumplo con mis responsabilidades en el grupo y siempre estoy en la mejor disposición, pero también sigo trabajando en mi proyecto. Lo más complicado que me ha tocado vivir es la pérdida de mi papá, él siempre me enseñó que cuando uno quiere todo se puede lograr; además me inculcó que siempre debo de vivir al máximo mi momento. Siempre me apoyó en mi sueño y sé que lo sigue haciendo desde donde se encuentra”, aseveró.





Su experiencia en La Voz México

No sólo contó con el apoyo de su familia, sino de todos los chihuahuenses que lo impulsaron a seguir adelante durante su estadía en el reallity. Con la emoción aún a flor de piel, Raúl platicó durante la entrevista lo que vivió:

“Con la motivación de mi familia, mis amigos siempre me decían que hiciera audición, pero no se había llegado el momento. Luego dije: si no es ahora no será nunca, así que envié mi casting online. Luego me llamaron para decirme que había sido preseleccionado y a los pocos días me volvieron a llamar para darme la noticia que sí había quedado dentro de La Voz. Es algo que no sé cómo describir, la emoción y todos los sentimientos que se cruzaron ante mí. Me lancé a hacer mi audición frente a los coaches. Fui acompañado por mi mamá y una tía, lo cual les agradezco porque fue muy importante para mí”.

Agregó que: “Al momento de pasar a cantar, en mí llevaba un gran compromiso, así lo sentí. Aparte de mostrar mi talento, sentía la responsabilidad de representar a mi estado de Chihuahua y tenía que hacerlo muy bien. Di lo mejor de mí en todo momento, tanto en mi audición como en los knockouts, sinceramente aprendí mucho, lo disfruté mucho. A media canción se volteó Yahír, y era con quien tenía pensado irme en caso de de que voltearan, porque lo admiro mucho y se apega mucho a lo que yo canto y lo que quiero transmitir, y gracias a Dios todo se dio, además de conocer a los demás coaches”, expresó.





Qué le dejó La Voz

“Me deja mucho aprendizaje, el haber conocido muchas personas, a grandes artistas; me deja la enseñanza de que aquí no termina mi sueño, vengo aún más motivado, conocer más gente de Chihuahua, quienes enviaron mucha buena vibra, que ya siguen mi carrera, lo cual agradezco infinitamente”, comentó.

Raúl expresó lo reconfortante que fue vivir esa experiencia de llegar a pararse en ese escenario en el que muchos desean estar, pero pocos logran quedarse, y conservar todas esas vivencias.

Proyectos

“Quiero aprovechar lo que Dios tenga para mí ahora y a donde me lleve. De hecho vienen muy padres cosas. Ahorita estoy como vocal coach de una academia de talentos que se llama Apolo, y ahí estoy apoyando con shows musicales; además estoy grabando un EP que contendrá seis temas bajo la producción musical de Eduardo Domínguez. Desde antes de irme a participar a La Voz ya estábamos trabajando en este material. Y luego, hacer algunas presentaciones aquí en el estado de Chihuahua, un video musical y hacer un show en algún teatro. Andamos trabajando en eso y espero que les guste a todos mis seguidores, y seguir creciendo cada día”, dijo.

“Invito a toda la gente que me siga en mis redes sociales para que conozcan más de mí, de mis proyectos. Gracias de todo corazón por todo el apoyo que siempre me brindan. Me siento muy orgulloso de ser chihuahuense y siempre pondré en alto mi estado”, concluyó.





ASÍ LO DIJO: “Algunas cosas se viven y otras se sueñan. Procura todas vivirlas”

RAÚL MACÍAS GARCÍA





