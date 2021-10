Reaccionan famosos a muerte del actor Octavio Ocaña

Ciudad de México.- Luego de que fue confirmada la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido por su papel como Benito Rivers en la serie de televisión ‘Vecinos’, diversos famosos han reaccionado a esta noticia.

Uno de los primeros que escribió en sus redes sociales fue el actor Eduardo España:

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

La actriz Ana Bertha Espín también escribió:

Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz Octavio de mi corazón.

Por su parte el productor Elías Solorio se pronunció de esta forma:

No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito.

Darío Ripoll también reaccionó a la muerte del actor de 22 años:

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho #vecinos

Lo que se sabe

Lo que se sabe es que la tarde de ayer el actor viajaba con otros dos hombres en una camioneta color gris en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Al parecer la policía les ordenó detenerse, pero no obedecieron la instrucción y así empezó una persecución que acabó con el choque de la unidad en donde se desplazaba el actor y sus otros dos amigos.

Existe una controversia en el caso ya que el cuerpo de Octavio Ocaña presentaba un impacto de bala, sin embargo, los policías aseguran que no le dispararon. Y en una imagen aparece con una pistola en la mano.

Las investigaciones en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya están en curso para conocer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Otras fuentes señalan que el actor y sus acompañantes pasaron los últimos dos días tomando bebidas alcohólicas en dicho municipio conurbado. Las pesquisas de las autoridades se conocerán más adelante. Y algunos más aseguran que se trató de un intento de asalto.