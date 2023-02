Reafirma Paul Rudd su compromiso como superhéroe

Sao Paulo, Brasil.- A sus 53 años, Paul Rudd no podría estar más contento por el impacto que ha representado ser un superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel.

Si su personaje Ant-Man, a quien da vida desde 2015, puede disminuir a una escala subatómica o crecer más alto que un edificio, él ha logrado agigantar la admiración que los fanáticos le tienen, algo que redobla su compromiso.

"Estoy consciente del impacto global de Marvel y lo apasionados que son los fanáticos. Siento que formar parte de los superhéroes es un privilegio.

"(Los fans) incluso saben más acerca de la historia, de los cómics, mucho más que yo, así que me tomo en serio mi trabajo, porque reconozco lo intensa que es la base de fanáticos", contó en entrevista.

Durante esta etapa como salvador del mundo, específicamente en 2021, el protagonista de Bienvenido a los 40 fue nombrado el hombre más sexy del mundo, algo que jamás imaginó.

Los medios hablan de que tiene genes privilegiados que lo hacen lucir mucho más joven de lo que es, y él colabora con disciplina para mantener en forma su cuerpo.

"Hay mucho entrenamiento detrás de interpretar a un héroe. Hago cardio desde que despierto, que es muy temprano, y mi día consiste en entrenar antes de comenzar a rodar. Como cosas muy específicas y a una hora muy específica.

"Así durante todo el tiempo que tengo que grabar, que son casi siete meses (en promedio por proyecto). Es todo un reto y me entusiasma llegar al final de eso", relató.

El intérprete ha protagonizado dos películas como Scott Lang, personaje que apareció por primera vez en los cómics creados por David Michelinie y John Byrne en marzo de 1979.

Cuando se metió en sus zapatos en la pantalla, en 2015, algunos pensaban que el proyecto sería una especie de descanso entre las aventuras de héroes más populares, como Iron Man o Capitán América.

El impacto, inesperado, hizo que Rudd vaya a estrenar la próxima semana Ant-Man and The Wasp: Quantumania, su tercer filme al frente.

"Ha sido divertido interpretar a un tipo bastante regular, con el que la audiencia se puede identificar más fácil y de muchas maneras. Es alguien que sólo quiere ser un buen papá, no necesariamente quiere ser un Avenger, y ese ha sido un conflicto interno interesante y con el que me he divertido mucho", afirmó.

Lang, en la nueva aventura, explorará su paternidad y todas las formas posibles de lidiar con la adolescencia de su hija, Cassie Lang, interpretada por Kathryn Newton.

"Está en una nueva fase (como papá) y se está haciendo grande. Por primera vez se puede sentar y mirar atrás y ver que no necesita salvar al mundo y puede finalmente ser un papá, así que esa parte es especial para mí.

"La gente se va a identificar con los personajes, con los adolescentes y con la paternidad, con lo que significa ver a tus hijos crecer", aseguró.

Fiel a Los Kansas

Para nadie es un secreto que Paul Rudd es devoto del futbol americano, y es que el domingo, su equipo Los Jefes de Kansas disputarán el Super Tazón contra Las Águilas de Filadelfia, un evento que no se perderá.

"Voy a ir y voy a estar muy emocionado de ver a "Los Jefes" ganar y si no lo hacen voy a estar muy abatido por un buen periodo de días, quizá años, así que estoy cruzando los dedos, estoy emocionado pero nervioso", contó el actor.

Rudd confesó que no podrá disfrutar del show de medio tiempo a cargo de Rihanna pues sólo estará concentrado en el partido.

"No voy a ser capaz de concentrarme en Rihanna o nada en ese momento porque lo único que me va a importar es el puntaje y como nos está yendo, muy concentrado en lo que nos espere los siguientes cuartos", reveló.