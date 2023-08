Reaparece Britney Spears en redes tras anuncio de divorcio

CDMX.- Tras el anuncio de su divorcio, Britney Spears compartió una fotografía en redes sociales montando a caballo en la orilla del mar.

En la publicación, Spears, de 41 años, únicamente habló sobre su intención de comprar un caballo, sin mencionar el tema de su separación con Sam Asghari.

"¡¡¡Comprando un caballo pronto!!! ¡Tantas opciones es un poco difícil! ¿Un caballo llamado Sophie y otro llamado Roar??? ¡¡¡No puedo decidirme!!!

"Me uno a la camaradería y me pongo un sombrero rosa de vaquero??? De cualquier manera, creo que encontré mi lugar dulce con Roar!!!", escribió.

La publicación cuenta con más de 300 mil "me gusta"; no obstante, la intérprete de "Oops!...I Did It Again" desactivó los comentarios.

Dicha fotografía es un recuerdo de cuando ella y su ex pareja montaron a caballo juntos el pasado mes de julio.

Britney Spears y Sam Asghari se divorciarán 14 meses después de casarse tras una presunta infidelidad de la "Princesa del Pop".

Spears contrató a la abogada Laura Wasser, vieja conocida suya, para que la defienda en este nuevo proceso.

Reacciona hermana de Britney a divorcio

La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn, reaccionó al anuncio del divorcio en redes sociales.

A través de Instagram, la actriz de Zoey 101 dio "me gusta" a una publicación del medio internacional People en donde anunciaba la separación de la intérprete.

Pese a su reacción, Jamie Lynn no ha emitido comentarios al respecto sobre la situación de Britney.