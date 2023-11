Reaparece Céline Dion tras dar a conocer enfermedad

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La cantante Céline Dion reapareció después de haber dado a conocer que se encuentra en una batalla contra el Síndrome de Persona Rígida, lo cual la ha mantenido alejada del mundo del espectáculo.

La intérprete se prestó a ser captada en algunas fotografías, luego de asistir a un partido de la Liga Nacional de Hockey, en la Arena T-Mobile, en Las Vegas.1

La sorpresiva reaparición de la canadiense fue confirmada a través de los posteos de Instagram de la publirrelacionista Chantal Machabée, quien compartió su alegría por la presencia de Céline Dion.

"Qué agradable visita en nuestro partido en Las Vegas. Gracias Céline Dion por tu gran generosidad. Todo el equipo estaba muy feliz de conocerte a ti y a tu familia", se lee en la publicación de Machabée.

Las instantáneas muestran a una artista con un semblante alegre, luciendo un atuendo deportivo en tonalidades claras, mientras aprovechaba para saludar a algunos jugadores de la liga.

Medios como Page Six y Entertainment Tonight reportaron que la intérprete de "My Heart Will Go On" estaba de buen humor después del partido en el recinto, al que acudió acompañada de sus tres hijos.

Dion se había mantenido alejada de las cámaras, y de los escenarios, desde 2020, debido al Síndrome de Persona Rígida que le fue diagnosticado y del que compartió detalles en 2022, con motivo a la cancelación de una serie de conciertos que tenía agendados en Europa.

La estrella se ha sincerado sobre sus problemas de salud, informando públicamente que los espasmos le han impedido volver a los escenarios.

"Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades al caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada", comentó en un comunicado el año pasado.