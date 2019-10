Reaparece hijo no reconocido de José José

México.- El cantante Manuel José, supuesto hijo colombiano de José José, reveló varios detalles que ponen en duda la veracidad de la prueba de ADN que en su momento se realizó el “Príncipe de la Canción” para descartar su paternidad.

Recordemos que Brayan, nombre de pila del cantante, saltó a la fama en 2011 tras ganar un reality show de imitaciones, momento en que además aseguró ser hijo de José José. De ahí se desató una controversia tan grande que el mismo intérprete de “Almohada” aceptó realizarse este examen, el cual salió negativo.

Sin embargo, ahora que los hijos legítimos del cantante se encuentran en dimes y diretes por la muerte de su padre, Manuel José vuelve a generar polémica al manifestar que la prueba de ADN se realizó de forma errónea.

“Un día él (José José) me llama y me dice, ‘¿vas a venir a México? porque vamos a hacer esto público, esto ya no se puede contener más, vamos a hacerlo a través de una revista. Ellos van a hacer la prueba’. Me instalan en un hotel, al otro día me recogen temprano, con total inocencia yo me imagino que íbamos a ir a un laboratorio o a una clínica y llegamos a una casa”, relató Manuel.

Había una cantidad de cámaras, que eso parecía la grabación de una película. Imagínate yo empezando a enfrentarme todo eso así de sopetón. Pues nos sientan otra vez nuevamente en el sofá, hablar de nosotros, de lo que pasó, de la relación y me dicen que hay unos representantes del laboratorio y pues nos hacen unas muestras de la saliva y me dicen que en una semana estará listo el resultado de la prueba. Yo me regreso a Colombia, esperaba una semana la prueba, no sale nada, dos semanas, sin saber nada, tres semanas no pasa nada, cuatro semanas. Cuando yo veo un día en las noticias, en los titulares de la prensa de México, ‘negativa la prueba con el hijo de José José, el hijo no era al fin’, ¿cómo así?, detalló.

Sin echar culpas directas, el artista expresó: “Yo ya me di cuenta en ese momento la maldad del mundo, la mezquindad. No estoy de acuerdo con el proceso, no estoy culpando a nadie, no estoy señalando a nadie, pero aquí no hubo claridad. A mí nunca me notificaron, a mí nunca me llegó un documento, una llamada oficial de alguien que me dijera mira esto fue lo que pasó”.

Finalmente, Manuel José fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a realizarse otra prueba que lo saque de dudas, a lo que replicó: “Mira eso en este mismo momento sí sería sacar provecho de una situación. Yo creo que después habrá otros momentos, otras circunstancias para recurrir a estos temas”.





Fuente: www.elimparcial.com