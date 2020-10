Rebecca de Alba asegura que toda su vida ha vivido “en cuarentena”

La conductora y modelo Rebecca de Alba confesó que no le asusta la soledad, ya que toda su vida ha vivido como si estuviera en cuarentena, porque disfruta el estar sola, pero aclaró que no es lo mismo que estar desolada.

En una entrevista que le dio a El Heraldo, la presentadora dijo que durante el confinamiento por Covid-19, la ha pasado en compañía de sus dos perros y nadie más, pero sabe llevar la soledad sin caer en la depresión.

"Creo que siempre he vivido en cuarentena, soy una mujer que sabe estar consigo misma, no me asusta la soledad. Además, no soy muy sociable, para nada, por mi trabajo me ven glamurosa, la gente piensa que siempre estoy rodeada de personas y no es así”, declaró.

Durante el tiempo que ha tenido de encierro, Rebecca destacó que se ha mantenido ocupada planeando la venta anual de su fundación, misma que lleva su nombre y que ayuda a los niños con cáncer.

Detalló que este año el evento será de manera virtual, en coordinación con la plataforma privalia.com, el cual iniciará el próximo lunes 19 y culminará el domingo 25 de octubre, y quienes se inscriban a la página recibirán un cupón de 250 pesos de descuento.

La mujer que fue Señorita Dorian Grey 1985 subrayó que habrá productos de marcas reconocidas con descuentos desde el 20% al 70%, en los 15 mil artículos que estarán a la venta.

La Fundación Rebecca de Alba, dijo, lleva 12 años de haberse fundado y ha apoyado a más de 34 mil pacientes y a sus familias para que no abandonen el tratamiento, en especial durante la época de pandemia.

Otra de las novedades que la conductora dio a conocer es que próximamente regresará a los escenarios y su público podrá disfrutar de su compañía talento en un programa del cual ya está realizando grabaciones y que se transmitirá en una plataforma, pero los detalles los dará más adelante.

Fuente: www.elimparcial.com