Recauda 'The Batman' 21.6 millones de dólares en preestreno

Associated Press / En esta imagen difundida por Warner Bros. Pictures, Robert Pattinson, a la izquierda, y Zoe Kravitz en una escena de "The Batman"

Guadalajara— The Batman, de Matt Reeves, ganó 21.6 millones de dólares en las vistas previas de este jueves, según Variety y Deadline.

El reinicio del superhéroe apunta a un debut de 100 millones de dólares o más, impulsado por las buenas críticas y el interés en que Robert Pattinson asuma el papel principal.

El total del jueves incluye eventos de fanáticos del martes y miércoles, y marca la segunda mejor apertura previa al espectáculo de la era de la pandemia: Spider-Man: No Way Home, de Marvel, que aún tiene el récord con su debut de 50 millones de dólares, en diciembre de 2021.

El preestreno The Batman superó los estrenos previos a la pandemia de The Joker de DC Comics (13.3 millones); Aquaman (13.7 millones) y Escuadrón Suicida, de 2016 (20.5 millones), pero está debajo de The Dark Knight (18.5M); The Dark Knight Rises (30.6M) y Batman v. Superman (27.7M).

The Batman se encuentra en un territorio de taquilla saludable y llega en un momento crucial para los cines en Estados Unidos: se acaba de anunciar que se levantará el mandato de uso de máscaras en interiores para vacunados y no vacunados.

NRG informó a principios de esta semana que los cinéfilos que se sienten muy, o algo cómodos asistiendo al cine, alcanzaron el 80 por ciento, solo un punto por debajo del máximo histórico establecido el 11 de julio de 2021, de 81 por ciento.

En The Batman, el protagonista de Crepúsculo interpreta tanto a Batman como a su alter ego Bruce Wayne, uniéndose a una larga lista de actores que se han puesto la capa y la capucha que incluye a Christian Bale, Michael Keaton, Ben Affleck, Val Kilmer y George Clooney.

Además de Pattinson, The Batman está protagonizada por Paul Dano como Riddler, Zoe Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como el mayordomo de Batman, Alfred Pennyworth, y Colin Farrell como Penguin.