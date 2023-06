Rechaza Tenoch Huerta acusaciones de agresión de Elena Ríos

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A unos días de que Elena Ríos compartiera que Tenoch Huerta la agrediera sexualmente y lo señalara de depredador, el actor negó las acusaciones y comentó que había tenido una relación con la saxofonista y que ella supuestamente tergiversó las cosas al terminar su romance.

"Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada. Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como todos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo", dijo.

El actor de Black Panther: Wakanda Forever dijo que contrató un equipo legal para responder a las acusaciones, pues asegura que Ríos ha hablado mal de él en su entorno, por lo que decidió prepararse.

"Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común.

"Como resultado, hace unos meses contraté un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios", agregó.

Tenoch Huerta comentó que, aunque sabe que no es perfecto, siempre busca hacer lo mejor para mejorar y agradece el apoyo de las personas que han puesto las acusaciones en duda.

"Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas. Y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas.Estoy profundamente agradecido con mi familia y las personas que me han apoyado y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta", declaró.

Después de que Elena Ríos denunciara a Tenoch Huerta, la activista comenzó a recibir amenazas por parte de los seguidores del actor, e incluso comentaron que la buscarían y la llenarían de ácido, pues es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa.

"¿Por qué me tardé en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual . Sí, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder", escribió.