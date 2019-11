Rechazaron Spice Girls cantar con Adele

Ciudad de México.- Las Spice Girls rechazaron realizar un dueto con Adele como parte de su gira de reencuentro, en una fecha que se haría en el estadio Wembley de Londres.

El ofrecimiento vino de Adele, quien desde que supo que la agrupación se reuniría nuevamente, declaró su fanatismo.

"Escuché un rumor acerca de que ella quería acompañarnos sobre el escenario para interpretar '2 Become 1', pero nosotras nos negamos. A ver, ¿quién querría cantar en directo junto a Adele?", dijo Mel C a The Sun.

Sin embargo la banda aseguró que no tiene nada en contra de la artista, sólo que no estaban dispuestas a dejarse eclipsar por ella.

Por el momento el grupo no ha anunciado más fechas desde que se despidieron de sus fans el pasado mes de junio.

En el caso de Mel C, ella estaría encantada de acudir en un futuro a los países que aún no han visitado y considera que la única posibilidad de que las cinco Spice Girls vuelvan a reunirse frente a su público sería que les ofrecieran encabezar el cartel del mítico festival de Glastonbury.

"Me encantaría hacer más espectáculos. Fue muy querido por tanta gente y tenemos admiradores en todo el mundo.

"Y tenemos admiradores a los que nunca hemos ido, ya sea en el sudeste asiático, Sudamérica o incluso Australia", señaló Mel C.

Mel, quien la semana pasada lanzó su nuevo single en solitario "High Heels", también habló sobre la decisión de la diseñadora Victoria de no regresar al grupo después de su actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"Victoria estaba muy nerviosa cuando estábamos en el Estadio Olímpico. ¿Y sabes qué? Es completamente entendible. Su vida ha cambiado mucho y ella ha trabajado muy duro.

"Ella está en la cima de su industria que es muy diferente y para que ella vuelva a actuar, estaba petrificada, entonces lo entiendo", señaló.