Rechazó Justin Bieber participar en el Super Bowl

Archivo / Agencia Reforma / Justin Bieber sigue siendo amigo de Usher

Ciudad de México.- El famoso cantante Justin Bieber rechazó trabajar junto a Usher en el Super Bowl debido a que no se sentía preparado y no estaría cómodo haciéndolo.

De acuerdo con Page Six, una fuente cercana al intérprete de "Baby" reveló que el cantante no se sentía listo para participar en uno de los eventos con más audiencia del año.

"No hay rencor entre Usher y Justin. Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía", dijo un allegado.

También se reveló que Usher intentó convencer al cantante de participar en el Super Bowl durante semanas, pero no lo logró a pesar de que quería contar su historia a través del show, por lo que buscó a otros artistas como Alicia Keys y H.E.R. para que lo acompañaran en el escenario.

Usher y Justin Bieber tienen más de una década de amistad y en repetidas ocasiones el cantante ha dicho que Usher fue un mentor y casi como un padre cuando apenas comenzaba su carrera.

El intérprete de "Beauty and a Beat" acudió al Super Bowl en compañía de su esposa Hailey Bieber y fue captado disfrutando del show de medio tiempo de Usher.