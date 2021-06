Recibe amenaza de su padre

Archivo/El Diario

Ciudad de México-- En el adelanto de una entrevista que dará a la televisión australiana, el papá de Meghan Markle, Thomas Markle, le pide a perdón a su hija y solicita poder conocer a su nieta, o de lo contrario la evidenciará.

"Estaré muy decepcionado si no tengo la oportunidad de cargar a mi nieta"..."¿Quieres trapos sucios?, esta es la primera vez que hablaré sobre estas cosas", aseguró Thomas en el clip.

Thomas, de 76 años, asegura que se enteró del nacimiento de Lilibet a través de la radio, y que no habla con su hija desde hace tres años, justo antes de la boda.

"No he hablado con ella (Meghan) desde dos días antes de que se casaran", dijo en el video.

La entrevista exclusiva será transmitida este domingo en el programa 60 Minutes Australia.

No es la primera vez que Thomas Markle amenaza a su hija. En 2020 aseguró que la demandaría si no lo dejaba ver al pequeño Archie, a quien hasta la fecha no conoce.

"Luchará y recurrirá a todas las vías necesarias para ver a Archie. (Ellos) No son los únicos que pueden iniciar un juicio. Sólo quiere abrazar a ese niño una vez", dijo un hermanastro de Meghan Markle, Thomas Markle Jr., a The Mirror.

El pasado 4 de junio, los duques de Sussex dieron la bienvenida a su segundo hijo, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, en el Hospital Santa Barbara Cottage, en Santa Bárbara, California.

Poco después, en una entrevista Thomas le deseó amor y suerte a su hija y a su nieta.

"Estoy muy contento de que mi hija y mi nueva nieta hayan tenido un parto exitoso. Les deseo todo mi amor y mucha suerte", dijo a The Sun.