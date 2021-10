Recibe Daniel Craig estrella en Paseo de la Fama

Ciudad de México— Antes del estreno de Sin Tiempo para Morir en las taquillas de Estados Unidos, Daniel Craig se sumó a la lista de celebridades que cuentan con una estrella en el Paseo de la Fama.

De acuerdo al portal Variety, el actor que ha interpretado a James Bond desde hace 15 años, dijo que es un privilegio ser parte del listado.

"La idea de que mi nombre estará junto al de tantos actores que me han inspirado durante mi vida es realmente bastante incomprensible y no es algo que me pudiera haber imaginado", señaló.

La estrella de Craig se colocó junto al actor británico Roger Moore, quien también encarnó al agente secreto en la serie de películas de Eon Productions.

Durante la ceremonia, el histrión estuvo acompañado por Rami Malek, su compañero durante la última entrega de la saga.

Daniel Craig se despide de la saga del agente 007, con el estreno de la cinta Sin Tiempo para Morir y el documental Being James Bond, este último narra los 15 años en los ha interpretado al personaje, además de un mensaje emocional junto al elenco y equipo de producción.