Recibe hermana de Britney Spears amenazas de muerte

Ciudad de México.- Jamie Lynn Spears, hermana menor de Britney Spears, asegura que ella y sus hijas han recibido amenazas de muerte por su postura ante la batalla legal que sostiene su hermana.

"Hola, respeto que todos tengan derecho a expresarse, pero ¿podemos detenernos con las amenazas de muerte, especialmente las amenazas de muerte a los niños?", publicó en sus historias de Instagram.

Jamie fue duramente criticada en redes sociales por guardar silencio sobre la situación de su hermana mayor, incluso muchos fanáticos aseguraron que podría estarse aprovechando de la tutela; sin embargo, poco después la actriz respondió en un video.

"Tal vez no apoyé la forma en que el público quisiera que lo hiciera, con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que apoyo a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag y la apoyaré mucho después.

"La única razón por la que no he hablado antes, es porque sentí que no era mi lugar y no era lo correcto; hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía y necesitaba públicamente", dijo en un video que subió a la misma red social.

Jamie Lynn tiene dos hijas, Ivey Joan, de tres años, y Maddie, de 13.