Recibe Serrat medalla en Madrid por su trayectoria

Especial / Agencia Reforma / Joan Manuel Serrat

Ciudad de México.- Joan Manuel Serrat obtuvo la medalla de honor de la Sociedad General de Autores y Editores, en un acto en el que reconoció estar "feliz de haber dedicado la vida a escribir y cantar canciones", algo que sigue haciendo "en privado y en público" cuando le "apetece".

"Las canciones forman ya para todos una memoria y estoy feliz de haber podido dedicarme a eso. Ahora lo sigo haciendo, en privado y en público cuando me apetece, lo requiere la oportunidad y la amistad", apuntó el cantautor catalán, quien ya anunció su retirada de los escenarios.

En un acto celebrado en la sede madrileña de la SGAE, Serrat, de 79 años, recibió la medalla de manos del presidente de la entidad, Antonio Onetti, en un encuentro en el que estuvo rodeado de amigos como los cantantes Victor Manuel y Ana Belén, Estrella Morente, el cineasta Montxo Armendáriz o el escritor Eduardo Mendoza.

"Las canciones son la vida y me siento feliz de que hayan acompañado a la gente, que las han hecho suyas a su manera y hasta me las han descubierto algunas veces, viendo cosas que no había pretendido escribir", comentó Serrat.

"Doy las gracias a todos mis compañeros que he tenido la suerte de encontrarme por el camino, a los que están aquí, a los que no están y a los que se han ido: me acuerdo de todos ellos, que funcionan como un todo en mi vida", señaló.

El intérprete de "Mediterráneo" reconoció que se trataba de un día muy feliz, y valoró el momento como uno de reflexión y recapitulación.

"Me dan esto porque soy viejo, eso es así, pero yo estoy contento por haber llegado hasta aquí. Es el discurrir de las cosas, yo ya me doy por satisfecho de poder subir las escaleras y despertar cada día".