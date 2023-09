Recibía Galilea casi 4 mdp mensuales de Beltrán Leyva, según ex del capo

Ciudad de México.- De nuevo la polémica se centra en Galilea Montijo, esto debido a la publicación del libro 'Las señoras del narco', de Anabel Hernández, en el que habla que la conductora de Televisa mantenía una supuesta relación con Arturo Beltrán Leyva, y de la cual recibía la 'módica' cantidad de casi 4 millones de pesos mensuales.

En entrevista para 'Chisme No Like', Anabel Hernández comentó que a través de su libro, ella únicamente está escribiendo el testimonio de Celeste, expareja del narcotraficante y madre de su hija.

Anabel asegura que Celeste expone su vida primero y cómo ella llegó a ser una de las mujeres de Arturo Beltrán Leyva; después habla de las mujeres que fueron parte de la vida de su expareja, una de ellas, Galilea Montijo.

Anabel Hernández asegura que tanto Celeste como otros hombres que eran trabajadores de Arturo vieron a Galilea: "No sólo Celeste las vio, hubo todo un grupo de criminales, porque todas estas mujeres iban a Acapulco a visitar al capo o a una casa cercana a Perisur, que era el nidito de amor de Arturo Beltrán Leyva".

"A Galilea Montijo dicen que le pagaba hasta 200 mil dólares al mes (tres millones 400 mil pesos) al inicio por su compañía, a tal grado que los propios sicarios y lugartenientes de Arturo Beltrán Leyva estaban enojados, les parecía indignante... Se sentían ofendidos porque le pagaban mucho dinero a una mujer que no arriesgaba la vida por él y a ellos les pagaba menos", mencionó Anabel.

En el libro, Celeste, expareja del capo, señala que la relación entre Montijo y el líder criminal inició a mediados de 2004

La mujer narró que entre 2004 y 2005, Beltrán Leyva se comunicó con ella para decirle que necesitaba una casa en La Condesa Acapulco. A ella le comentaron que éste llegaría con una conductora.

"Ahí vi perfectamente a Galilea... Llevaba un enterizo, un jumpsuit de flores de colores, se veía muy exuberante", dijo Celeste, quien una vez que pudo hablar con el capo, él le dio más detalles de lo que sucedía.

¿Anabel Hernández está lista para enfrentar alguna demanda de Galilea Montijo?

Al ser cuestionada por Elisa Beristain respecto a si está lista para las consecuencias que podría traer lo escrito sobre Galilea Montijo, la periodista Anabel Hernández mencionó que no es nada personal contra la famosa.

"Estas investigaciones no tienen un fin de perseguir, ajusticiar, de juzgar a nadie... La señora Galilea Montijo hasta el día de hoy no me ha demandado y es importante que lea, que lea todo el contexto y después reaccionar", mencionó Anabel Hernández sobre el capítulo de Galilea Montijo.