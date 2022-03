Recibirá Red Hot Chili Peppers su estrella en Paseo de la Fama

Reforma

Ciudad de México.- Los Red Hot Chili Peppers recibirán una estrella en el Paseo de la Fama, en una ceremonia programada para el jueves 31 de marzo, según confirmaron los organizadores en un comunicado de prensa.

La estrella número dos mil 717 del Paseo de la Fama, estará ubicada en el número 6212 de Hollywood Boulevard, justo al lado de la legendaria tienda de discos y música Amoeba Records, en el lado sur de la calle, y junto a la estrella del productor de televisión Harry Friedman.

George Clinton, quien produjo el álbum de la banda Freaky Styley, de 1985, presentará la estrella junto a Woody Harrelson, Bob Forrest y la maestra de ceremonias Nicole Mihalka, presidenta de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood.

"Los muchachos de nuestra ciudad natal, Hollywood, finalmente vendrán a recoger su estrella en el Paseo de la Fama", declaró Ana Martínez, productora del emblemático pasaje turístico.

"Hemos estado esperando que tengan un tiempo de sus apretadas agendas para dedicarle tiempo a su estrella, y estamos encantados de darles la bienvenida a nuestra familia del Paseo de la Fama".

El próximo álbum de los Chili Peppers, Unlimited Love, se lanzará el 1 de abril. Luego, la banda se embarcará en una gira mundial, acompañada en diferentes momentos por Strokes, Haim, St. Vincent, A$AP Rocky, Thundercat, Beck, Anderson Paak & the Free Nationals y King Princess.

Unlimited Love también marca el regreso de John Frusciante, quien se unió a los Chili Peppers por primera vez en 1988 y tocó en algunos de los álbumes más exitosos de la banda, incluidos Mother's Milk, Blood Sugar Sex Magik, Californication, By the Way y el LP doble de 2006, Stadium Arcadium.