Recibirá Taylor Swift Doctorado Honoris Causa en Nueva York

Reforma

Ciudad de México.- La cantante Taylor Swift está por sumar un galardón más a su extensa colección de premios.

La intérprete de "All Too Well" recibirá este mes de mayo un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes, de la Universidad de Nueva York, donde también se dirigirá a los graduados de 2022 como oradora invitada.

La prestigiosa escuela de Manhattan llamó a Swift, de 32 años, "una de las artistas más prolíficas y célebres de su generación" en un comunicado, y reconoció los diversos logros de su carrera, incluido el hecho de que es la única artista femenina en ganar el Álbum del Año tres veces en los Grammy.

La ceremonia de graduación tendrá lugar la mañana del 18 de mayo en el Yankee Stadium, en un evento que también honrará a las Clases de 2020, 2021 y 2022.

La defensora de los derechos de las personas con discapacidad, Judith Heumann, también recibirá un Doctorado Honoris Causa en Humanidades y pronunciará un discurso ante las Clases de 2020 y 2021.

Además de contratarla para hablar con los graduados, la Universidad de Nueva York complacerá aún más a los fans de Swift con un nuevo curso sobre la estrella en su Instituto Clive Davis.

La clase será impartida por la reportera de Rolling Stone, Brittany Spanos, quien le dijo a NYU Local que los estudiantes aprenderán desde "el compromiso de Swift con la cultura negra y su representación en los medios como una estrella blanca del country, hasta su influencia inconmensurable en compositores como Olivia Rodrigo y Billie Eilish".

"Espero que los estudiantes aprendan a apreciar ese tipo de composición y la escuchen y la entiendan más allá de la forma en que el público la ha moldeado", dijo Spanos.