Reconoce Time a Yalitza

Ciudad de México— Yalitza Aparicio fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time, en la categoría de artistas.

El artículo de la nominada al Óscar de Mejor Actriz por su actuación en Roma fue escrito por su director en la cinta, Alfonso Cuarón.

"Antes de protagonizar Roma, ella no tenía ninguna experiencia en la actuación y ganó una nominación al Óscar de Mejor Actriz. Ella también estaba aterrada con el océano, ella se enfrentó al rugido de la olas para la escena más impactante de la película", detalla el ganador del Óscar a Mejor Director.

El cineasta también reconoció que la intérprete no sabía hablar mixteco, pero consiguió aprender el lenguaje de una forma fluida y rápida, lo que demuestra que puede enfrentarse a cualquier tarea que se le presente.

"Supe eso desde el momento en que la conocí, después de un año de búsqueda por todo México y después de ver más de 3 mil audiciones", agregó el director.

Dentro de la categoría de artistas, también destacan personalidades como Brie Larson, Glenn Close, Rami Malek, Khalid, Regina King, BTS y Ozuna.

En la sección de pioneros destaca Sandra Oh, protagonista de Killing Eve; mientras que Spike Lee y Taylor Swift están incluidos en el apartado de íconos.