Reconocen en documental valentía y legado de Michael J. Fox

CDMX.- Exponer la vulnerabilidad de un ser humano es uno de los actos más valientes y nobles (o arriesgados e inciertos) que cualquier persona puede realizar, y si a esto se animó el actor Michael J. Fox en su documental, debe celebrarse y ponerle detalle con atención.

De esta manera reflexionó el escritor y documentalista Davis Guggenheim, quien dirigió Still: A Michael J. Fox Movie, estrenado en el Festival de Cine de Sundance, y que le valió opiniones positivas por su confección conmovedora alrededor de la enfermedad de Parkinson.

"Podría hablar sólo maravillas de Michael para referirme a este trabajo, pero lo mejor que puedo decir es que admiro su valentía y sus 'pantalones' para exponerse de una manera tan íntima siendo la figura pública que es.

"Y admiro mucho más que cuando aceptó hacer el documental, su único propósito, siempre, fue pensar en la conciencia que podría generar para recaudar fondos para investigar más sobre esta triste y terrible enfermedad. No tiene otro propósito más que ese", contó Guggenheim en la presentación virtual de Still: A Michael J. Fox Movie.

Durante las actividades promocionales del filme, que será estrenado próximamente en Apple TV+, el esposo de la actriz Elisabeth Shue y ganador del Óscar por Una Verdad Incómoda, estuvo acompañado por la estrella de Volver al Futuro, de 61 años, que fue diagnosticado con dicha enfermedad degenerativa desde que tenía 29.

"Cuando hablas de una enfermedad, como punto de conversación, creo que es invaluable que se aborde desde un punto de vista de sensibilización, y no como crítica.

"Lo que sucedió con Michael es muy lamentable, pero soy el más orgulloso de verlo de pie, tratando de hacer lo mejor y de la mejor manera, con terapias, hablando de cómo mejoraría su entorno, de lo importante que es que un Gobierno ponga atención especial en la investigación en enfermedades que afectan a miles de personas", manifestó el también realizador de Él Me Llamó Malala.

Aunque declinó decir cuales fueron los momentos más difíciles de la filmación del documental, dijo que se sensibilizó aún más con lo que enfrenta el histrión.

"Hay momentos en los que Michael te habla de su condición de una forma en la que te hace perder el suelo. Pero lejos de sentir algo que sea negativo, te genera mucha empatía.

"Y siento que los momentos en los que nos permite estar con su familia, con su esposa (Tracy Pollan) y sus hijas, nos acercan a momentos muy humanos, muy alejados de este tema de ser famoso y lleno de glamour", compartió.

En su trayectoria, Davis Guggenheim presume créditos como escritor en teleseries como ER, Alias y Deadwood, y entre otros documentales que ha realizado, para cine y televisión, figuran It Might Get Loud y Waiting for Superman (el cual le dio el Premio de la Audiencia en Sundance), además de que ha incursionado como realizador ejecutivo en más de 50 producciones.