Reconocerá Festival de San Sebastián carrera de Johnny Depp

Reforma

Ciudad de México.- Pese a los escándalos que rodean su vida y carrera actualmente, el actor Johnny Depp recibirá el Premio honorífico Donostia en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

El actor de 58 años, que ha participado en alrededor de 90 producciones a lo largo de una carrera de casi 40 años, recibirá la distinción el 22 de septiembre en la ciudad sede del festival, que tendrá lugar del 17 al 25 de ese mes.

A través de un comunicado justificando la elección, el festival señaló que "Depp ha encarnado a escritores, policías infiltrados o forajidos, casi siempre inadaptados", y lo ha hecho con compañeros de reparto como Marlon Brando, Faye Dunaway, Jerry Lewis, Penélope Cruz, Javier Bardem y Kate Winslet, entre otros.

Con esta premiación, el histrión realizará su tercera visita al Festival de Cine de San Sebastián, tras su paso fugaz en 1998 junto a Terry Gilliam, y su visita en 2020 por la participación de Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan.

El certamen describió a Depp como "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea".

El actor debutó en el cine con 21 años como víctima de Freddy Krueger en Pesadilla en la Calle del Infierno, y ha trabajado a las órdenes de directores como Emir Kusturica, Tim Burton, Jim Jarmusch o Terry Gilliam.

Su gran salto a la popularidad se produjo con su interpretación del capitán Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe.