Reconocerán a ‘Grandes Voces’

Chihuahua.- El encuentro ‘Grandes Voces de la Canción Ranchera’ es una distinción que se ha convertido en la más importante para reconocer y honrar la trayectoria de los artistas dedicados a interpretar la música de México, otorgándoles la medalla “Aiída Cuevas”.

En marzo 23 se llevará a cabo la segunda edición del encuentro ‘GVDCR 2024’, por lo cual se hace una cordial invitación a todos los artistas de música ranchera, para que participen en este evento que se tendrá lugar en la ciudad.

La convocatoria está abierta a través de la página de Facebook/ Grandes voces de la canción Ranchera, para que todos los artistas puedan dar conocer su trayectoria y participar. Así lo dio a conocer en una entrevista para El Diario el cantante Gerardo Fierro mejor conocido como ‘El príncipe del falsete’ y fundador de este proyecto ‘Grandes Voces de la Canción Ranchera’.

“Se seleccionarán a diez artistas que son los que participarán en el encuentro y se les otorgará la presea. Es importante destacar que no se trata de un concurso, sino de una convocatoria para reconocer la trayectoria de tanto talento que existe en el mundo de la música ranchera”, dijo.

Después de tocar puertas e insistir, Gerardo Fierro logró que este encuentro ‘Grandes Voces de la Canción Ranchera’ se gestara y El Instituto para la Cultura del Municipio de Ciudad Juárez le brindara su voto de confianza.

“Estoy muy contento con la respuesta del público, es un evento que nació el año pasado, picando piedra y tocando puertas, mi agradecimiento al Instituto para la Cultura del Municipio de Ciudad Juárez, fue quien me escuchó y me apoyó. A pesar de que en un principio resultó complejo, ya que lamentablemente para la música ranchera no hay mucho apoyo, después de ver la respuesta de la gente con el recinto lleno y grandes talentos dando muestra de su talento, fue todo un éxito el evento gracias a Dios y este año no será la excepción. Hago la invitación, de hecho la señora Aiída Cuevas ya compartió la convocatoria en sus redes sociales y ya comenzaron a llegar material de muchas partes de Colombia, Venezuela, Chile, España y de otros lugares del mundo, de gente que cuenta con trayectoria en este hermoso género ranchero”, contó.

El cantante Gerardo tiene tres décadas de trayectoria en la industria musical en el género ranchero y siempre ha buscado la manera de abrir espacios para darle el lugar que merece la música mexicana.