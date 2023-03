Recuerda Eugenio Derbez cuando 'Chabelo' lo despidió

Agencia Reforma

Ciudad de México.- "Chabelo" fue quien le dio a Eugenio Derbez su primera gran lección laboral cuando despuntaba en televisión.

El actor mexicano recordó la etapa en que trabajó como asistente en el programa "En Familia con Chabelo", donde se encargaba de mover la catafixia y sacar un número.

"Después de haber estado con él un par de años, un día me cayó la oportunidad de ir con Anabel (Ferreira), ahí era estelar, se me juntaron las dos chambas.

"Un día se me juntó un ensayo de 'Chabelo' con una grabación de Anabel y entonces me acuerdo que mis amigos del foro de Chabelo corrieron a decirme que ya me tocaba, que había preguntado por mí", contó Derbez vía telefónica.

Entonces, Eugenio terminó su participación con Anabel y corrió al otro foro, pero ya habían terminado de grabar.

"Fui a buscarlo a su camerino, le pedí perdón por llegar tarde, y me dice: me da mucho gusto por usted, se lo merece, pero si usted no quiere a mi bebé tanto como lo quiero yo, no me interesa que trabaje conmigo, así es que muchas gracias".

Aunque no se quedó con rencor alguno, Derbez sintió que "Chabelo" había sido muy duro con él. Hasta que, tiempo después, cuando ya tenía algo de éxito con sus programas, entendió la lección.

"Unos años después empecé a tener más éxito en mi carrera, y ahí me llegó la lección de 'Chabelo'. Me empezaron a decir 'sabes qué, hoy no puede venir fulano porque está en teatro, que no puede venir la actriz fulana porque le cayó una telenovela'...

"Y así me empecé a dar cuenta que la gente no me cumplía y ahí me cayó el veinte de la gran lección que me dio 'Chabelo', de que el que no quiere tus proyectos tanto como tú, no merece estar contigo", confesó.