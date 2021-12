Recuerda Lucero sus mejores momentos con 'Chente'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hace casi treinta años, cuando Lucero comenzaba su carrera como intérprete en el género vernáculo, con los discos Con Mi Sentimiento (1990) y Cariño de mis Cariños (1994), fue cuando conoció a Vicente Fernández, y desde entonces estrecharon relación profesional y personal.

Así es como menciona "La Novia de México" una anécdota que aconteció con el hoy fallecido Charro de Huentitán, y que la narró en entrevista para Grupo Reforma al lamentar su partida física; ella estaba en plena consolidación como baladista, y se lanzó a conquistar a los amantes de la música con mariachi.

"Tuve muchísimos momentos increíbles con él, fui muy afortunada con él. Fue muy generoso conmigo", recordó Lucero.

"Cuando nos conocimos creo que le caí muy bien, y después de conocernos me invitó muy pronto a cantar con él a una gira a Estados Unidos; nos presentamos en muchísimos lugares, en Estados Unidos. Llenaba todos los estadios, auditorios... era la gira de él. Era la época en que no había redes sociales. Hace unos treinta años".

Y aunque coincidieron en otros sitios, como festivales radiofónicos de México y EU, en el Teletón, en Siempre en Domingo y en desfiles, carnavales y ferias de pueblo, así como en cenas personales, la intérprete de "Cuéntame" jamás olvida lo que sucedió cuando iba en la Unión Americana con el patriarca de la dinastía de los Fernández.

"Me acuerdo que todo fue maravilloso. Cantábamos unos duetos con él en el escenario, y yo cantaba unas sola. Era apoteósico compartir con él sus canciones, su manera de manejar al público.

"Eso fue muy mágico. Para mí, fue la mejor escuela (estar) cantando con él este gran género que es el vernáculo", resaltó la celebridad, de 52 años, y madre de Lucerito y Manuelito Mijares.

Y continuó con el relato sobre el cantautor, quien murió la madrugada de este domingo después de pasar varios meses hospitalizado en su natal Guadalajara, derivado de complicaciones por una fractura en las cervicales y deterioro pulmonar.

"Llegamos a un restaurante, de estos de 24 horas, en las presentaciones en Estados Unidos; llegamos ya tarde a cenar algo. Estaba vacío, en medio de la nada, era un restaurante de carretera, era hace como 30 años. El mesero me ve primero a mí, y me dice: 'Qué bonita está usted, qué gusto saludarla', y le digo: 'Muchas gracias'.

"Y que se voltea y ve a Vicente despistadamente, y le pregunta: '¿Y usted también canta?'. Y que se carcajea y contesta: 'Solamente cuando ella me deja'. Y nos carcajeamos, y en eso el mesero se da cuenta y dice: 'No, perdóneme'. Nos reímos; estábamos súper carcajeados. Nos carcajeamos hasta la fecha. Mi mamá se acuerda de eso, todavía. En reuniones aún lo mencionamos", platicó la famosa, quien no ha confirmado si asistirá al funeral del ídolo ranchero.

Lucerito, o Lucero, siempre fue de las cantantes consentidas de "Chente", y aunque no se frecuentaban físicamente, ella estaba al pendiente de sus salud, incluso desde que se retiró, hace unos años.

Lamentó en la conversación para Reforma el deceso del intérprete de "Estos Celos" y "Que Sepan Todos", y envió sus condolencias públicas a los deudos, aunque ya lo hizo de manera privada por las vías apropiadas.

"El legado que nos deja es impresionante, es un legado no solamente musical, sino de tradición. Vicente Fernández es México. Nos deja tantas canciones, tantas anécdotas. Fuimos muchas personas las que tuvimos la enorme fortuna de conocerlo, de compartir con él. Y para este País es una pérdida que no tiene comparación.

"Es de los últimos grandes, de los grandes que México nos dio musicalmente hablando. Es parte de nuestra cultura. Su pérdida no se puede sustituir de ninguna manera Y nos deja una gran herencia con su hijo Alejandro y ahora con Alex, su nieto", acotó.

¿Y su canción favorita del histrión? De todas las que grabó, "La Llaves de Mi Alma" es las que más le gusta, que ha incluido en bohemias personales y que se la ha cantado a personas cercanas.

"Descanse en paz", concluyó Lucero.