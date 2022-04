Recuerda Molotov fallos de presidentes en nueva rola

CDMX.- "No Olvidamos", nuevo sencillo de Molotov, repasa los hechos históricos más notorios que han sido motivo de crítica y descalificación de los últimos nueve presidentes de México.

Tito, Micky, Paco y Randy explicaron, en entrevista exclusiva, que mencionar a Luis Echeverría, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador en el tema que estrenó este jueves tiene el propósito de externar su inconformidad hacia su proceder público y privado, y porque, como todos, sus discursos se han basado en la manipulación.

"Es un recuento de las cosas que han pasado, de los presidentes que nos han tocado, de lo que hemos vivido. Al mexicano se le olvida muy rápido las cosas que pasan. No es mala idea poner actualmente lo que pasó y lo que está pasando. No es ninguna cosa que hayamos inventado nosotros porque la seguimos viendo en la actualidad.

"Está bien recordarle a la gente que hay una banda de rock aquí, en Molotov, y que nos conocen en muchos lugares, no sólo en México, y que mostramos una cara que tal vez no conocen. Es bueno recordarles porque el pueblo no tiene memoria, pero (nosotros) sí tenemos", aseveró Micky, en entrevista.

Con el lanzamiento de esta nueva canción, los "molochos" celebran 25 años de la salida de su álbum de debut, ¿Dónde Jugarán las Niñas? Es el anticipo de su nuevo disco de tracks inéditos, el cual saldrá ocho años después de Agua Maldita.

En la composición, acreditada a los cuatro como autores, piden que "levante la mano" quien haya olvidado, y "si olvidamos, aquí se lo recordamos". Del matrimonio entre Peña Nieto y Angélica Rivera afirman que fue un montaje teatral.

"Llega a ser ridículo. Normalmente, la comedia política se refleja más en los cómics, en los moneros, en los periódicos. Nosotros estamos acostumbrados a ver eso en la televisión. Ves a Angélica Rivera, ves en la conferencia de prensa del Mundial 86 a Miguel de la Madrid con Paloma Cordero. Y salen a pavonearse, y por las cosas que hicieron salen 'chiflados'. Y es desde Echeverría hasta hoy. La política de hoy en día acaba siendo cómica", añadió el cantante y bajista.

Y del Mandatario actual, López Obrador, cantan que "hace todo bien, pero yo tengo otros datos".

"Te das cuenta, a través de las redes, de esta polarización que hay. Viene de la gente, que sí está a favor incluso del conflicto. Está cañón, (y esta administración) es lo que ha propiciado: la polarización", puntualizó Paco.

Autores de éxitos como "Voto Latino", "Puto", "Frijolero" y "Gimme tha Power", los Molotov se han hecho de prestigio y fans por su temática variopinta, la cual va de la diversión absoluta a cuestionamientos sociales de todo tipo. Por eso, no cejan en su empeño de evidenciar las malas jugadas que los mandatarios le han hecho al País.

"Se salen con la suya y el tiempo juega a su favor. Es importante apreciar lo que sucede", aseveró Tito.

"(Nos prometen) El cambio más grande, (que) es el que esperamos, y es la misma mamada", enfatizó Randy.

"No Olvidamos" simboliza también la mudanza del grupo a una nueva casa discográfica, ya que después de haber pertenecido a las filas de Universal Music desde su inicio, se estrenan este año con Warner Music México.

"Se cumplen ciclos, y con nosotros así sucedió", destacó Paco.

Tanto Tito como Micky recordaron que a partir de mayo iniciarán su gira. Tocarán en Monterrey, para luego continuar por distintos puntos de Latinoamérica y Estados Unidos, además de que en varias fechas fungirán como teloneros de Guns N' Roses. En octubre les tocará volver a México.