Recuerda Rebecca Black cuando fue estafada ¡por Peña Nieto!

CDMX.- La cantante Rebecca Black, que hace poco más de una década alcanzó la fama por su éxito musical viral "Friday", tomo sus redes sociales esta semana para asegurar que fue estafada por la política de México.

En un video difundido en su perfil de TikTok, Black afirmó que ella y su madre fueron supuestamente estafadas hace 10 años para respaldar al ex Presidente Enrique Peña Nieto, a quien no conocían.

De acuerdo con la cantante, ella y su madre fueron contactadas por un "pariente lejano de la familia", quien le pidió a ella, que en ese momento tenía 14 años, visitar un pueblo de México para reunirse con sus fans.

Sin embargo, cuando Rebecca Black y su mamá, llegaron al evento, se dieron cuenta de que habían sido estafadas y sometidas al escrutinio público.

"Nos llevaron a esta elegante casa y luego nos hicieron pasar a una habitación llena de hombres con trajes", recordó Rebecca Black en el video, que actualmente cuenta con poco más de 2.4 millones de visitas.

Posteriormente, en esa misma sala, ambas se sentaron frente a unos micrófonos y varios medios de comunicación. Rebecca Black recuerda que a las dos les preguntaron varias cosas sobre la política mexicana, entre ellas su sentir sobre los derechos para votar y su opinión del entonces candidato Enrique Peña Nieto.

"Yo me quedé como: ¿quién? ¿qué?. No quería quedar mal, así que estoy: 'sí', 'genial', 'él es genial', 'votar es genial', 'estoy segura de que todo será genial'. Pero no sabía realmente de lo que estaba hablando, ¡tenía literalmente 14 años!", explica Rebecca Black en el clip.

"Me di cuenta de que mi familia entera fue estafada por este pariente lejano, que trabajaba para su campaña presidencial, para respaldar al candidato presidencial de México, cuando yo nunca había oído hablar de este hombre en mi vida".

De inmediato, varios internautas le hicieron saber sus opiniones respecto al tema, criticando el hecho de que se usara a una menor en contra de su voluntad para apoyar una campaña política.