Recuerdan su legado

Cortesía

Por segundo año consecutivo, se llevará a cabo de manera virtual, ‘El Encuentro Internacional de Poesía Enrique Servín 2021’, la cita es del 4 al 9 de octubre; con sede en la ciudad de Chihuahua. El comité organizador del evento está formado por los poetas amigos y exalumnos del maestro, Ruby Myers, Victoria Montemayor, Alejandra Torres, Hugo Servando Sánchez, Jesús M. Urbano y Edgar Trevizo.

“Este proyecto, nació gracias al maestro Servín, quien durante una charla, nos comentó a Victoria y a mí, que Chihuahua es un lugar donde existe mucho talento poético, y que era una lástima que no existiera un ‘encuentro de poetas’, en esta ciudad, ese día me dijo, tú lo vas a organizar y Victoria te va a ayudar, luego paso la lamentable tragedia donde muere Enrique, y yo de alguna manera me sentí comprometida de cumplir con el encargo del maestro, junto con mis compañeros, logramos realizar este encuentro y este año es el segundo que llevamos a cabo”, dijo la poeta Ruby Myers, en entrevista para El Diario.

El encuentro se transmitirá desde la página de Facebook.com/encuentroenriqueservin, el cual ha logrado reunir las voces de poetas de lugares como La India, España, Canadá, Colombia, Cuba, Argentina y Chile entre otros. Además de varios lugares de este país entre ellos varios ganadores del Premio Nacional de Poesía Bellas Artes de Aguascalientes y poetas del estado de Chihuahua, quienes durante el encuentro han compartido de su arte poético.

“Muy generosamente los poetas que convocamos desde el año pasado nos han compartido su arte, y este año la pandemia nos obliga a realizarlo nuevamente de manera virtual, con nuestros recursos, financiamos este proyecto, la edición de los videos profesionales los cuales, se estarán transmitiendo por la página de facebook, aun la hora está por confirmar, los videos son editados y constan de mesas de lectura, las cuales están conformadas por cinco poetas, esperemos que todo salga bien y los invitamos a todos a que nos acompañen”, compartió.

Refirió que este ‘Encuentro de poetas en Chihuahua’ fue uno de los deseos del Maestro Servín, por lo que amigos y poetas se dieron a la tarea de hacerlo realidad con sus propios medios.

“Aunque los tiempos de pandemia nos han obligado a iniciar el proyecto de forma remota, virtual, esperamos que este festival de la palabra crezca y en un futuro podamos realizarlo de manera presencial”, explicó.

Enrique Servín fue escritor, poeta, traductor, asiduo defensor de las lenguas indígenas, reconocido y admirado entre la comunidad cultural e intelectual chihuahuense por su extensa trayectoria, mayormente enfocada a la difusión y conservación de las tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua.

Fue un hombre sencillo, de trato cordial, inteligente y de gran sabiduría, con una enorme capacidad para entender y descifrar las necesidades de los demás, por medio del lenguaje, la comunicación y la reflexión.

“El maestro Servín fue un poeta hacedor de poetas, uno de los intelectuales más importantes del norte del país, un políglota brillante, defensor de las lenguas originarias y un amigo insustituible al que extrañaremos siempre. Este encuentro es nuestra manera de rendir homenaje a su memoria, de no olvidar su legado y hacer vigente nuestro irrenunciable reclamo de justicia por su asesinato, que todavía a dos años de distancia permanece impune”, puntualizó.

Tome nota

Del 4 al 9 de octubre

Encuentro Internacional

de Poesía Enrique Servín 2021

facebook.com/encuentroenriqueservin