Recuerdos de terror y esperanza

Agencias / The Last Cruise, disponible en HBO

A un año de haberse registrado la primera muerte por Covid-19 en el estado, precisamente en Ciudad Juárez, en un ‘nuevo mundo’ al que la humanidad ha tenido que acostumbrarse para sobrevivir, hoy presentamos una serie de documentales que tratan sobre el tema.

La recomendación incluye un impresionante testimonio de los pasajeros del crucero Diamond Princess, a quienes sorprendió la pandemia en pleno viaje, hasta un sentido y esperanzador ejercicio hecho por el cantante Alejandro Sanz en el que reunió miles de mensajes en los que los fans le contaban a través de video cómo es que vivían el confinamiento.

The Last Cruise | Disponible en HBO

Las imágenes son impresionantes. Son reales y fueron captadas por pasajeros y tripulantes del crucero Diamond Princess, donde un brote incontenible de Covid 19 al comienzo de la pandemia se convirtió en un espectáculo global y en un símbolo del potencial del nuevo virus para cambiar cualquier sentido de la normalidad.

El crucero zarpó de Yokohama, Japón el 20 de enero de 2020. Para el 26 de febrero de 2020, el Diamond Princess representaba más de la mitad de todos los casos documentados de Covid 19 fuera de China, con más de 700 personas infectadas.

Al haberse confeccionado con los videos grabados por pasajeros y tripulación, ‘The Last Cruise’ es un relato en primera persona de la pesadilla que ocurrió a bordo del desafortunado crucero, pues en ese momento tan temprano de la pandemia la información era escasa y no se diga la disponibilidad de recursos para prevenir el contagio.

En ese escenario, los casos se dispararon. Los pasajeros fueron puestos en cuarentena en sus camarotes durante semanas y los contagiados representarían a los primeros ciudadanos en dar positivo por Covid 19 en varios países del mundo.

Por otra parte, mientras los viajantes eran atendidos en sus camarotes, la tripulación prestaba sus servicios día y noche, además de dormir y comer en habitaciones estrechas y compartidas, convirtiéndose en lo que más tarde se llamó “trabajadores esenciales”.

Covid Diaries NYC | Disponible en HBO hasta el 14 de abril

‘Covid Diaries NYC’ narra la vida de cinco jóvenes cineastas, de entre 17 y 21 años, que se enfocan a sí mismos con sus cámaras y cuentan las historias de sus familias durante la primera ola de la pandemia de Covid 19 en la ciudad de Nueva York.

‘The Only Way to Live in Manhattan’ es de Marcial Pilataxi, Aracelie Colón dirige ‘My Covid Breakdown’, Camille Dianand narra ‘When My Dad Got Covid’, Shane Fleming dirige ‘No Escape From New York’ y ‘Frontline Family’ es dirigida por Arlet Guallpa. Rosemary Colón-Martinez proporciona animación original al documental.

El viento de la muerte | Disponible en YouTube

La Clínica Universidad de Navarra produjo este documental en el que profesionales de la salud, pacientes y familiares participaron para ahondar en las vivencias de la primera ola de la pandemia por Covid 19, registrado en España entre marzo y mayo de 2020.

En parte, la intención de compartir experiencias y puntos de vista por parte de los participantes fue la de alertar a la población sobre las consecuencias del coronavirus y la importancia de seguir siendo rigurosos con las medidas de prevención establecidas.

La muerte más cruel | Disponible en elpais.com/videos

Las residencias para adultos mayores han sido algunos de los lugares en los que el virus ha atacado de manera inclemente. Este documental habla al respecto a través de familiares de las víctimas y del personal sanitario.

En España, el número de fallecidos en albergues se aproxima a los 30 mil, según datos oficiales, 20 mil de ellos en la primera mitad de 2020.

Sobre esto, el documental de Quality para El País, trata de explicar qué ha sucedido en un año de angustia.

El mundo fuera | Disponible en Amazon Prime

Miles de mensajes en video de los fans de Alejandro Sanz conforman el trabajo más personal del artista, quien recopiló en un documental las diferentes historias de sus seguidores desde todas las partes del mundo durante el confinamiento.

Con más de 1 mil 200 horas de imágenes procedentes de 38 países, ‘El mundo fuera’ resume un año que ha hecho tambalear las vidas de todos y se convierte en el proyecto colaborativo más grande de un artista en lengua hispana.