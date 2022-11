Recupera Karol Sevilla el amor a sí misma

CDMX.- Karol Sevilla no quiere enamorarse de nadie ahora mismo, pues acaba de encontrar un amor que la llena más que ninguno: el que se tiene a sí misma.

Al terminar su relación con Emilio Osorio, con quien dice quedó en buenos términos, la cantante y actriz empezó a conocerse más y eso le ha permitido encontrarse a sí misma y respetarse.

"Sigo progresando en muchos aspectos. La vida me trajo una bendición bien grande de crecer, amarme más, también saber cuáles eran mis errores y qué cosas no me gustan de mí. Me siento mucho más segura de mí misma y no sabía lo que era eso.

"En un momento subí de peso muchísimo, me dejé de querer demasiado, no me podía ver al espejo, justamente una de las cosas fue trabajar en mi cuerpo, me puse a hacer ejercicio, a comer más sano, tener más disciplina en todos los aspectos", expresó la intérprete, entrevistada durante el festejo de aniversario de Aladdín.

La protagonista de la serie Soy Luna consideró que salir de relaciones es un proceso confrontativo porque lleva a darse cuenta de lo acostumbrado que uno está a otra persona.

Su amor propio y autenticidad también se reflejarán en la música, pues la intérprete de "Tus Besos" se siente con la suficiente confianza para escribir sobre temas que no ha abordado.

"Estoy en un momento donde quiero cantarle a las feministas, a esas mujeres que luchan todos los días. Tengo proyectos que están increíbles también para la comunidad LGBT+, cien por ciento.

"Los respeto y los amo con todo mi corazón, tengo mucho público de la comunidad, le quiero cantar a ese público que me sigue y que crezcamos juntos. Eso es lo que traigo ahora, el empoderamiento de Karol", remarcó la protagonista de Siempre Fui Yo.

Entre las cosas que no le gustan de sí misma es su nivel de exigencia, que la hace ser muy dura con ella, por lo que temía equivocarse al subir al escenario de la Aladdín la noche del jueves, como madrina del musical que celebró su primer año en cartelera mexicana.

La magia de Ágrabah debería cumplir dos años de funciones, pero tuvo que retrasar su estreno debido a la pandemia.

Sin embargo, la producción se dijo conmovida por la forma en que su pasión por contar una historia les ha permitido superar retos.

"Cuando hablábamos de teatro, hablábamos de magia, de amor por el escenario, por cantar, por bailar, y justamente Aladdín es eso, pura magia, puro amor y eso todos lo sentimos en el público", dijo Sevilla al develar una placa conmemorativa al término de la función.

Para acompañarla estuvo el elenco completo, así como los productores Julieta González y Morris Gilbert, quienes aplaudieron a su elenco.