Recurre al nepotismo en Hollywood

Ciudad de México-- Sin lugar a dudas, Will Smith es uno de los actores más rentables que tiene Hollywood, con éxitos como “Hombres de Negro”, en “En Búsqueda de la Felicidad” y “Soy Leyenda”, ha conseguido un lugar como uno de los famosos más importantes, sin embargo su fracaso en la cinta de DC cómics, “The Suicide Squad” (2016), deja al actor con una importante condicionante para regresar al género de superhéroes.

De acuerdo con lo trascendido por el periodista Daniel Ritchman, especializado en el tema de superhéroes en la pantalla grande, el intérprete de “Bad Boys” sólo volvería a actuar en un film de DC si a su hijo, Jaden Smith, le ofrecen el papel de Static Shock, uno de los personajes de ficción más importantes en la comunidad afrodescendiente.

Según el medio We Got This Covered, la noticia ha sido polémica debido a que Will Smith seguiría incurriendo en el clásico nepotismo que impera en Hollywood, pues no sería la primera vez que el actor busca un estelar para su hijo. Este último alcanzó la fama desde muy temprano al participar en la cinta biográfica del empresario Chris Gardner. Ello, al lado de su padre.

En tanto, el sitio especializado en crítica de cine Rotten Tomatoes, le dio una trágica calificación al filme de antihéroes donde participó Will Smith, y a la fecha se considera como una de las peores cintas del género heroico. Según el puntaje que da Rotten, la película tiene un 26% de preferencia entre los especialistas.

Por otro lado, las actuaciones de Margot Robbie y Smith como Deadshot, fueron aplaudidas por la audiencia que fue más afable y le dio un 59% de aprobación. Sin embargo, el film fue duramente vapuleado por errores de continuidad, malas adaptaciones y una trama bastante floja. Aun así, no fue un rotundo fracaso en taquilla y la película recaudó poco más 726 millones de dólares mientras estuvo en exhibición.