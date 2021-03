Reemplazan ‘fiesta de Hollywood‘ por la ‘llamada de Zoom’, y fracasan

/ Tina Fey y Amy Poehler fueron las anfitrionas del programa

Los Ángeles— Ayer por la noche vio la transmisión por televisión de los Globo de Oro 78. Es fácil reírse de los Globo de Oro, es más fácil reírse que tomarlos en serio —pero han existido desde 1944, cuando la idea de una Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (fundada en 1943) habría significado algo bastante diferente a la luz de la Guerra Mundial.

Así que aquí están los Globos de Oro de nuevo, un poco más tarde de lo habitual, a causa de la pandemia. Dado que su razón de ser es como un simulacro de una “fiesta de Hollywood”, una pregunta que se planteó fue ¿cómo los productores representarían una fiesta en una época en la que no hay fiestas? ¿Se alentaría a los nominados a beber demasiado en la privacidad de sus hogares? Cualquiera que haya estado en una llamada de Zoom sabe que hay una oportunidad mayor de lo habitual para la vergüenza, incluso a distancia social.

La otra pregunta era cómo la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood podría reconocer los artículos recientes de Los Ángeles Times y la discusión más amplia que siguió, con respecto a la falta total de representación afroamericana entre su cuerpo de votantes de 87 miembros, y la cuestión de si un lujoso viaje parisino tuvo algo que ver con una nominación para "Emily en París". Los Globos han subsistido durante mucho tiempo con su reputación como el primo borracho y de mala reputación de los Oscar y los Emmy, un lugar donde cualquier cosa puede suceder, y a veces ha sucedido.

La segunda pregunta fue respondida en poco tiempo.

“Mire, todos sabemos que los programas de premiación son estúpidos”, dijo Tina Fey, copresentadora de costa a costa con Amy Poehler. “El caso es que, incluso con cosas estúpidas, la inclusión es importante. Y no hay miembros afroamericanos de la Prensa Extranjera de Hollywood. Me doy cuenta de que, HFPA, tal vez ustedes no recibieron el memo porque su lugar de trabajo es la parte trasera de un McDonald's francés, pero tienen que cambiar eso. Así que aquí vamos a cambiarlo".

En cualquier caso, la diversidad resultó ser un tema recurrente, sino constante. La HFPA convocó a representantes de India, Turquía y Alemania para prometer que lo haría mejor. El presentador Sterling K. Brown dijo: "¿No es genial ser afroamericano en los Globos de Oro?” Dan Levy, cuya serie de comedia "Schitt’s Creek" ganó, esperaba con ansias el próximo año con la esperanza de que la "ceremonia refleje la verdadera amplitud y diversidad del cine y la televisión que se están haciendo hoy, porque hay mucho más que celebrar". Jane Fonda, que recibió el premio Cecil B. DeMille, usó su plataforma no para reflexionar sobre su propia carrera, sino para gritar sobre el poder transformador de la narración, para llamar la atención sobre “una historia que hemos tenido miedo de ver y escuchar sobre nosotros mismos en esta industria. Una historia sobre las voces que respetamos y exaltamos, y de las que nos desconectamos. Una historia sobre a quién se le ha ofrecido un asiento en la mesa y quién se mantiene fuera de las salas donde se toman las decisiones".

Lo que nunca estuvo en duda fue la sabiduría de tener de vuelta a Fey y Poehler como anfitrionas. Se las arreglaron para burlarse de la HFPA, de la transmisión por televisión y de las películas nominadas de una manera directa, pero amable: bromas sobre Oprah Winfrey escribiendo su nombre en los manteles y Quentin Tarantino arrastrándose debajo de las mesas tocando los pies de la gente.

Como era de esperar en una llamada de Zoom, la velada ofreció una colección de famosos en casa, algunos de ellos disfrazados como si estuvieran a punto de salir; otros (Jodie Foster en pijama, Jason Sudeikis en sudadera con capucha) como si estuvieran a punto de irse a la cama. Algunos salieron con familias o mascotas, algunos con colaboradores; la mayoría aparecieron en pantalla solos. Los intentos de hacer que los nominados parecieran como si estuvieran en un espacio compartido, un espacio de fiesta, charlando entre ellos mientras la transmisión llegaba a las pausas comerciales, fracasaron.

De hecho, para asegurarse de que había algo de rebeldía, Kenan Thompson y Maya Rudolph se alistaron para interpretar a los ganadores: "Me tomé una epidural de vodka antes de venir”, dijo Rudolph, quitándose tres zapatos de debajo de su falda) y teniendo una intimidad inapropiada con Poehler (no era una rutina socialmente distanciada, sino exitosa). Y Tracy Morgan proporcionó un poco de caos, bromeando sobre la inmunidad colectiva a la gonorrea y pronunciando mal el título "Soul". La hizo sentir como en casa, dijo su coprotagonista de "30 Rock", Fey, y también hizo que los Globos de Oro se sintieran como los Globos de Oro.