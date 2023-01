Reflejan el orgullo por sus raíces

Susuky Cortés/El Diario Susuky Cortés/El Diario

Chihuahua, Chih.- La palabra “Rojisopoli” significa ‘Lucero de la mañana’ en ralámuli, la lengua materna de Anarely Espino Sotelo y Cristina Rayo Bernal. También es el nombre del proyecto musical integrado por estas dos talentosas intérpretes originarias de Norogachi, municipio de Guachochi quienes actualmente radican en Chihuahua, Capital. Buscan dar a conocer sus raíces y su música étnica.

Su incursión en la música

En entrevista para El Diario, Anarely y Cristina contaron cómo iniciaron en la música.

“Mi madre me regaló mi primera guitarra a la edad de 16 años. La música es algo que me ha gustado mucho desde niña, pero nunca hubo posibilidades de tener un instrumento debido a la extrema pobreza en la que vivíamos en la sierra”, contó Anarely.

Fue al tener su instrumento cuando entró a unos cursos de misiones culturales en Guachochi y aprendió a tocar.

“Despues comencé a buscarle, me fui a estudiar a Parral y ahí tuve la oportunidad de comprar otra guitarra mejor y seguir practicando. Luego me vine a vivir a la ciudad de Chihuahua, y aquí fue cuando me integré a unos grupos musicales sierreños. Pero siempre presente la música de mi cultura que es rarámuri”, añadió.

Por otro lado, Cristina reveló que sus inicios en la música se produjeron en un coro cuando tenía 18 años. Posteriormente perteneció a otros grupos en los que se representaba la cultura indígena a través de cantos, danzas matachines, pascol y pintos.

“Nací en Norogachi, pero me crié aquí en Chihuahua y empecé en el coro, luego en el grupo, luego se separó el grupo y me puse a trabajar, y empecé a tocar por mi cuenta y luego me contacto Anarely y comenzamos este proyecto”, dijo.

El dúo de mujeres emprendedoras, que interpretan música en español y ralámuli, tiene una herencia musical, ya que dentro de sus familias poseen el talento musical y ellas continúan el legado.

“Además de tener la música en la sangre, es un don divino que nos otorga Dios”, coincidieron.

Las redes sociales, un parteaguas en su carrera

Anarely empezó a subir videos en la red social de Facebook y fue allí donde se encontró con algunos videos de su colega Cristina, quien también publicó material tocando y cantando. Sin dudarlo, Anarely la contactó para invitarla a formar parte del proyecto musical que ya tenía en mente.

“Le comuniqué mi idea y el objetivo principal de formar este grupo ‘Rojisopoli’ quees implementar la cuestión cultural. Le gustó la idea y comenzamos a ensayar y así comenzó todo”, expresó.

La dupla de talentosas contó su primera presentación ante el público fue en Ciudad Juárez en noviembre del 2022 en el Festival Indígena UMUKI, donde la respuesta de la gente fue impresionante.

“Cuando fuimos a Ciudad Juárez, el señor Leonardo Padilla, quien trabaja en la estación de radio XETAR en Guachochi, el día de la presentación hizo un en vivo en su página que se hizo viral en las redes sociales, con más de cien mil reproducciones en menos de un mes. Estábamos muy emocionadas de ver esa respuesta y realmente no lo esperábamos”, platicaron.

Luego recibieron el respaldo del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC), en su edición 2022.

“Lo que nos impedía avanzar con el proyecto musical eran nuestros instrumentos, queremos ofrecer lo mejor al público. PACMYC nos ha apoyado, por lo cual estamos muy agradecidas. Nuestros planes son grandes, así que con la ayuda de Dios, veremos qué pasa”, concluyeron las artistas.