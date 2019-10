Refrescan 'Watchmen' con serie de TV

Nueva York, EU.- El tic tac del reloj del fin del mundo vuelve a sonar.

Basada en la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, la historia de Watchmen llega a la televisión, ambientada en una realidad alterna en Estados Unidos, en la que los vigilantes enmascarados, que en algún momento fueron aliados del Gobierno, son completamente ilegales.

Creada por Damon Lindelof (Lost y The Leftovers), la trama se desarrolla en Tulsa, Oklahoma, en la que "The Seventh Calvary", un grupo de supremacía blanca, seguidores de Rorschach (un desaparecido antihéroe de extrema derecha), realiza una serie de ataques a los policías, quienes ahora utilizan máscaras.

"Leí 'Watchmen' en 1986, cuando tenía 13 años, y había mucho miedo por Rusia y la guerra nuclear, y todo el tiempo nos bombardeaban con esas ideas durante la presidencia de Ronald Reagan. Entonces leías la novela gráfica y era como si estuvieran contando lo que sucedía en la vida real.

"Si íbamos a hacer una adaptación contemporánea para 2019, ¿cuál es la ansiedad emocional que predomina en EU en este momento? La respuesta es las cuestiones raciales y también la policía, la desconfianza en las autoridades, el miedo a quienes se suponen defienden la ley, pero realmente abusan de ella", compartió en entrevista Lindelof.

Pese a su ilegalidad, un grupo de enmascarados se ha unido para iniciar una revolución, encabezados por Angela Abar (Regina King), una ex detective que para proteger su identidad se convierte en Sister Night.

"Nunca había visto antes en la TV a una mujer que utiliza tantas máscaras. Si bien hay muchos personajes complejos en la pantalla, apenas estamos ahora hay múltiples. Usualmente sucedía que era una en una década.

"Con Angela en particular, no sólo es compleja, sino que lo es en un espacio en el que suceden múltiples géneros al mismo tiempo, y nunca había visto eso antes. Y si un personaje así ya existía, definitivamente no era interpretado por una mujer negra. Es muy emocionante", sostuvo la protagonista.

La serie, que estrena este domingo a las 21:00 horas por HBO, se sitúa 30 años después de los acontecimientos descritos por Moore, que en 2009 fueron adaptados en una película dirigida por Zack Snyder.

No obstante, el autor nunca ha estado de acuerdo con las versiones audiovisuales de su novela gráfica, por lo que Lindelof reconoció que hubo preocupación, ansiedad y responsabilidad en su proyecto.

"Cuando estábamos en el cuarto de escritores dijimos '¿cuáles serían los adjetivos que describirían a Watchmen?'. Y la gente dijo: Misterio, ciencia ficción, absurdo, divertido, cínico, esperanzador... palabras que en ocasiones eran opuestas.

"Íbamos a preservar esas características, esa iba a ser nuestra receta, lo que iba a formarla. No podemos replicar exactamente la manera en que se hizo la original porque eso fue mágico, fue alquimia, pero si usamos los mismos ingredientes podríamos cocinar un platillo que por lo menos supiera como si hubiese sido por el mismo chef", agregó el creador.

Los guiños a la novela se dan a lo largo de la trama y se hace referencia a personajes como Doctor Manhattan y Adrian Veidt, alias Ozymandias, interpretado por Jeremy Irons.

"Lo veo como si fuera una especie de ex presidente de Estados Unidos, alguien que ha estado en el centro de todo, tomando decisiones y haciendo cosas importantes, y ahora se dedicada a jugar golf en algún rancho texano.

"Un poco aburrido, enojado y queriendo salir de la situación en la que está, alguien que trata de llenar el día con cosas que lo mantienen 'sano', mientras está rodeado de estas personas idiotas", sostuvo el actor.