Registra IMCINE cifra histórica de producciones

CDMX.- En su segundo año pandémico el cine mexicano se encaminó a un retorno de producciones, pues pasó de 111 largometrajes realizados en 2020 a 259 en 2021, de acuerdo al anuario estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

"Empezó una recuperación en producción de cine mexicano tanto así que arroja números de producción que podrían parecer el récord, la mayor producción de cine mexicano en la historia, pero bueno, hay que ser cautelosos, refleja todo lo que se rezagó en 2020", acotó en entrevista María Novaro, directora de IMCINE.

"Claramente, el anuario estadístico habla de una recuperación económica del cine mexicano y eso lo celebramos. Ya veremos en el siguiente anuario una recuperación franca y ahora sí ojalá tengamos una cifra récord".

La directora de Danzón consideró que las cifras también son un reflejo de la responsabilidad de la comunidad cinematográfica, que pudo regresar a los sets de filmación al implementar protocolos anti Covid-19.

A diferencia de 2020, las salas de cine no cerraron por meses, pero aún así la cantidad de personas que vieron cine mexicano bajó.

El año pasado se registró la asistencia al cine de 110 millones de personas, así como 289 estrenos, de los cuales 70 fueron mexicanos, pero sólo 4.9 millones de personas vieron un filme nacional, mientras que en 2020 fueron 7.6 millones.

La película mexicana más vista del año fue El Mesero, con un millón 34 mil asistentes, mientras Noche de Fuego de Tatiana Huezo fue la más galardonada en el extranjero, al recibir 8 premios.Streaming como salidaSi bien el cine mexicano tuvo menor taquilla en las salas cinematográficas, IMCINE consideró que las películas sí han encontrado vías para llegar a los espectadores gracias a las plataformas digitales.

Son 33 las compañías de streaming que ofrecen películas nacionales, y se ha reducido el tiempo que pasa entre la exhibición en pantalla y su llegada a las plataformas.

IMCINE registró que el 41 por ciento de las películas estrenadas en salas llegó el mismo 2021 al streaming, mientras que 36 películas sólo tuvieron salida a través de plataformas.

Claro Video y FilminLatino fueron las plataformas con más cine mexicano en su catálogo, mientras que Paramount+, Apple TV y Star+ tuvieron menos títulos, de acuerdo al anuario.

Acusa directora persistencia del patriarcadoDe los 259 largometrajes que se realizaron en 2021, sólo 66 fueron dirigidos por una mujer, lo que corresponde al 25 por ciento, de acuerdo al anuario estadístico del Instituto Mexicano de Cinematografía.

El 33 por ciento de los documentales lo realizó una directora, mientras que en las ficciones su participación fue sólo del 16 por ciento, y el 5 en la animación.

Para la galardonada Alejandra Márquez Abella, directora de Las Niñas Bien, los datos muestran que el cine mexicano no ha llevado a sus pantallas filmes que reflejen del todo al País, pues no se ha abierto a las perspectivas de las cineastas.

"Todavía el universo de las mujeres en la cinematografía mexicana está muy rezagado, eso es lo que nos están diciendo los datos. Lo que nos dice eso es que donde está el dinero no están las mujeres, donde está la inversión no están las mujeres.

"El monopolio patriarcal de la representación sigue vigente, no hemos podido romperlo por completo. Siento que no hay una expresión humana que esté completa sin la mitad de la población que somos las mujeres", resaltó en la presentación del anuario.

Si bien aún son minoría, las cifras muestran que la presencia de directoras continúa en aumento, pues en 2019, previo a la pandemia, 44 películas fueron dirigidas por una mujer.

La nominada al premio Ariel, quien en febrero presentó en el Festival de Cine de Berlín su filme El Norte Sobre el Vacío, opinó sobre puntos del texto "Pensando el Cine de las Cineastas Mexicanas Contemporáneas en México", incluido en el anuario.

De este resaltó los espacios fílmicos que las directoras encabezan, los cuales no identifica con palabras como "amor" y "ternura", sino con responsabilidad y el cuidado de otro, pues ya no intentan copiar las actitudes de directores hombres para imponerse.

"La mirada femenina no es nada en especial, es una apertura, escapar al sesgo que ha tenido la mirada masculina y mirada patriarcal que odia no sólo a las mujeres, sino al inmenso mundo de diversidad que hay. No tiene que ver con poner una mirada sobre la otra, sino hacer una apertura en el rango de mirada", dijo.