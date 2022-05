Regresa a su terruño

Chihuahua, Chih.- Será el próximo 4 de junio, cuando el artista chihuahuense Omar Chaparro llegue a esta ciudad, para ofrecer su primer concierto en su faceta como cantante, será en el escenario del Teatro del Pueblo de la Feria de Santa Rita 2022, donde deleitara con su música a sus paisanos, y dará inicio oficialmente con su gira de presentaciones; así lo compartió el artista chihuahuense de 47 años de edad en entrevista exclusiva para El Diario, quien dijo sentirse muy feliz de volver a la tierra que lo vio crecer.

“Estoy muy contento, porque desde el 2020 quería realizar una gira de conciertos a raíz del éxito de la película ‘Como caído del cielo’ con mariachi, estuve abriendo los conciertos de Camila en algunas ciudades de Estados Unidos, y todo iba muy bien, pero se vino la pandemia y ya no se pudo”.

"Y aunque nunca he dejado de tomar mis clases de canto, durante la pandemia aproveché a trabajar en muchas canciones, en componer y producir, y en el mes de agosto del año pasado que lance el tema ‘Las locuras mías’ y fue un éxito gracias a Dios en varios países de Latinoamérica y México, que hasta la fecha, pues tengo 20 semanas en primer lugar en El Salvador", indicó.

‘Las locuras mías’ es un tema que fusiona lo mejor del mariachi y el reggaetón en colaboración del cantante urbano Joey Montana, producido por Javier Calderón Muñuzuri, fue lanzada en las plataformas digitales el 20 de agosto del 2021 y a la fecha continúa sonando con gran éxito, el videoclip de la canción ya cuenta con 39 millones de views en su canal de YouTube.

“Fue un regalo muy interesante lo que me pasó con la música, he estado haciendo música, he grabado más de setenta canciones, eso mucha gente no lo sabe, y como dicen por ahí creo que me hizo justicia la revolución, ya me habían pedido el concierto, pero no había querido, porque quería que todo fuera orgánico, todo esto de la gira de conciertos”.

“Pero llamaron de Chihuahua, y lo sentí como una secal, pensé: es mi tierra y ahí es donde presenté mi primer show como comediante hace ya unos 25 años, pues que increíble pueda llevar a cabo mi primer concierto como cantante en Chihuahua, donde voy a estar más cobijado, cómodo y dónde voy a estar más protegido con mi gente y en mi tierra, entonces tomé la decisión de decir sí”, contó emocionado.

El intérprete de ‘De que me sirve el cielo’, aseguró que se encuentra preparando un concierto muy especial, donde sonaran temas como: ‘De qué me sirve el cielo’, ‘El homenaje a Pedro Infante’, ‘Las Locuras Mías’, 'Fue difícil', así como canciones de su primer disco que escribió hace más de diez años, como ‘Me querrás cuando me marche’, además de otras canciones.

“Cuento con un gran equipo de trabajo, y estoy seguro de que le vamos a dar a la gente de Chihuahua un espectáculo digno, un concierto muy emotivo con canciones que he grabado y algunos covers, creo que me va a ayudar mucho la carrera que me respalda, cuento más de 25 años dedicándome a realizar shows de comedia y conferencias de superación personal, entonces todo se va a juntar, la gente verá un concierto de música con canciones, pero también va a ver la esencia de Omar Chaparro de quien soy, no sólo verán al cantante, sino al ser humano alguien que se va a abrir de capa y que hará todo por entretenerlos”, puntualizó.

Un artista multifacético

Omar, gracias a su talento y perseverancia, el actor, cantante, compositor, productor, conferencista, locutor, conductor y comediante, ha consolidado una carrera artística que hoy va viento en popa.

Actualmente, se encuentra en la cartelera del cine ¿Y cómo es él?, una película que protagoniza al lado de Mauricio Ochmann y Zuria Vega, y que debido a la pandemia su estrenó se postergó, y fue el pasado 7 de abril que llegó a las salas de cine en México.

Además, su programa ‘Tu-Night con Omar Chaparro’, ha tenido bastante éxito, actualmente el show nocturno se encuentra estrenando nueva temporada y se transmite por Estrella Tv.

Andrea, su hija sigue sus pasos

En días pasados, se llevó a cabo la entrega de los Premios Platino 2022, en Madrid, España, y entre los asistentes se encontraban el actor y cantante Omar Chaparro, su esposa Lucy y su hija Andrea quien ha seguido sus pasos, ha forjado una carrera como actriz y cantante que en poco tiempo se ha ganado el reconocimiento de las nuevas generaciones gracias a su participación en la serie ‘Rebelde’ producida por Netflix y quien actualmente se encuentra radicando en España, pues se encuentra trabajando en la filmación de la secuela de ‘A través del mar’; donde Omar, al lado de su esposa ‘La Mojarrita’, tendrán una pequeña participación en este filme, así lo relató el comediante hace unos días ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’ donde Omar expresó le emociona mucho vivir esta experiencia.

AGENDALO

Omar Chaparro en concierto

Lugar: Teatro del Pueblo de la Feria de Santa Rita 2022

Día: sábado 4 de Junio

Evento gratuito

Síguelo en: instagram.com/omarchaparro