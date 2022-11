Regresa a su tierra como escritor

Chihuahua, Chih.- Después de una larga ausencia, el escritor chihuahuense Carlo Alarcón Barragán volvió a su tierra natal, para presentar su ópera prima denominada ‘Nos Sumus Custodes’

Después de 13 años de no pisar su tierra natal, el escritor Carlo Alarcón Barragán, regresó a presentar su ópera prima denominada ‘Nos Sumus Custodes’, el evento se llevó a cabo en días pasados en Quinta Gameros.

Alarcón Barragán, quien ha dedicado su vida a la labor social y al servicio público, durante su estadía en esta ciudad, visitó esta casa editora, para compartir con los lectores, mediante esta entrevista, sobre cómo surgió este proyecto literario, siendo esta su primera novela de ficción escrita en primera persona que forma parte de una tetralogía.

“Desde chico había querido contar historias, porque en casa de mis padres siempre hubo libros y platicas, además mi padre escribía, era algo común de nuestro día a día, pero luego comienza uno a realizar otras cosas y se queda esa inquietud de poder hacerlo; y fue precisamente en medio de la pandemia que me puse a repensar sobre la vida, y fue ahí que me surge de nuevo esa inquietud de continuar ese legado de mi padre, escribir”

“Fue así que se me ocurre empezar esta historia, con el primer recuerdo que yo tenía, sobre lo que significa la escritura, es así como empieza esta aventura, además que me puse a estudiar para aprender más y hacer el trabajo perfectamente, pero surge con la inquietud de dar a conocer las vivencias y experiencias que he tenido en mi vida”, reveló.

En palabras del autor, el nombre de su libro en latín es para él un guiño al pasado, donde probablemente se pueden encontrar las respuestas de nuestro origen.

Continúa el legado de su padre

“Mi padre, que en paz descanse, era un hombre que le gustaba escribir, estaba en la sociedad de escritores chihuahuenses, hizo dos ediciones domésticas, una novela y un ensayo sobre religión, y siento que sin querer en ese tiempo mi padre me sembró esa espinita”, indicó.

Refirió que esta novela, además de ser resultado de sus estudios, para poder titularse en el Máster en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca, cuna de grandes escritores, fue además donde acrecentó su pasión de Carlo por la narrativa.

Su inspiración

El escritor italiano Umberto Eco, también Balzac, el escritor francés, y el autor Fiódor Dostoyevski, son tres autores que siempre han impactado la vida de Carlo.

“Antes de comenzar a escribir, se me ocurrió y pensé, que pasaría si caminara por las mismas calles que ellos caminaron e inspiraron sus obras, con la intención precisamente de decir a lo mejor también pudiera encontrar a las mismas musas que los inspiraron a ellos para poder escribirles. Fue entonces que fui al encuentro del lugar donde Umberto Eco, se inspiró para escribir la novela ‘El nombre de la rosa’, el lugar es un convento que está en Italia, dije, tengo que estar ahí, y llegue hasta ahí y camine por los pasillos de ese lugar me llene de la emoción quizá que sintió Umberto Eco, entonces me deje influir por lo que él sintió en aquella ocasión”

Un proceso enriquecedor

Fue un año y medio el tiempo que ‘Nos Sumus Custodes’ tardo en gestarse, un proceso del cual Alarcón Barragán se encuentra muy contento y del cual, aseguró, le ha permitido entender muchas de la estructura de lo que es una novela “y además entender de alguna manera la existencia de uno mismo”, dijo.

Que le aporta

“Este libro, se convirtió para mí una búsqueda espiritual, de entendimiento de una realidad, de querer seguir en esa búsqueda. Me siento muy orgulloso de poder compartir mis pensamientos con más personas, y que sin querer esos pensamientos pueden permanecer ya no solo en mí, sino en los que lo lean, es una manera de permanecer durante toda la vida dejando un legado. Además, feliz de estar en mi tierra, me voy muy contento de ver la calidad bienvenida que me dio mi gente, después de tanto tiempo estar fuera y con ganas de regresar más seguido”, puntualizó.

Carlo, con este libro, busca captar la atención de los lectores y se den cuenta de que esta historia, narra la vida común y corriente de una persona que piensa que el destino es el que rige su vida, más, sin embargo, durante la trama de esta obra literaria, el lector se dará cuenta de que probablemente se necesita solo la intervención de su voluntad para lograr muchas de las cosas que se tienen que hacer en esta vida.