Regresa Camila con el corazón y lo demostrará en nuevo disco

CDMX.- La música habló por sí sola y, tras 12 años de separación, volvió a reunir a Samo, Mario Domm y Pablo Hurtado como Camila, la agrupación de balada pop mexicana, que ahora lanzan nuevo disco.

"Este regreso ha sido darle la pausa a ese reloj y de repente continuar el viaje juntos con madurez y libertad. Somos tres hombres que hemos crecido y vivido un momento tan importante en nuestra vida personal.

"Por algo fueron varios años para reencontrarnos. Fueron 12 años en los que cada quien vivió cosas que necesitábamos vivir", dijo Samo, de nombre real Samuel Parra, en entrevista telefónica.

Como parte del regreso, Camila volvió al estudio de grabación para componer un disco en el que pretenden mostrar el amor que les ha dado su camino por la música.

"Ha sido una experiencia increíble porque será un álbum contrastante que habla mucho de lo que hemos vivido y del punto en el que estamos", aseguró Samo.

A diferencia de sus álbumes anteriores, en esta ocasión la agrupación ha ido lanzado sencillos para darles probaditas a sus fans.

"Ahora vamos canción por canción, vemos qué nos llena y nos funciona en el álbum. Es un disco que se ha construido de manera artesanal. Sí hay tiempos que cumplir, pero creo que más bien le hemos dado el tiempo a cada canción, darle el valor a cada cosa y respetar cada tema", afirmó.

Su canción "Fugitivos" se ubicó en el quinto lugar del Latin Pop Airplay Top de Billboard. Como segundo sencillo de su nueva producción, Camila lanzó "120", el cual está dedicado a los amores que nos llevan al límite y fue compuesto por Domm, Hurtado, Ale Zeguer, Mango y Nabález.

"Cuando Pablo, Mario y otros autores escribieron las canciones ('Fugitivos' y '120'), yo todavía no estaba dentro del proceso, dentro de la ecuación, pero considero que como intérprete siempre tengo la responsabilidad de las canciones que voy a cantar, las tengo que hacer mías, si no, no hay manera de disfrutarla y tampoco de conectarse al público", confesó.

Sin embargo, al ser parte de Camila, Samo adelantó que en el nuevo disco vendrán algunos temas de su autoría, pero no quiso revelar nombres.

"Hay canciones que hablan sobre un amor más maduro. Hay una con la que vamos a abrir el concierto y está llena de fuerza, complicidad y del fuego que llevamos en el alma y queremos compartir hasta que la vida nos lo permita.

"Son canciones que de verdad escribimos de una manera tan orgánica y tan desde el alma que no pensamos en la estrategia ni en lo que está sonando ahora, simplemente escribimos con el corazón", comentó el intérprete.

Los "camileros" (sus seguidores) han permanecido pendientes y les han mostrado su cariño por medio de redes sociales.

"Hoy que estamos a punto de iniciar una gira, estamos parados en un lugar completamente distinto y mucho más maduro. Nos sentimos más centrados y hay una complicidad especial entre nosotros", comentó.

Camila se presentará el 14 de octubre en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco, y el 15 de octubre en el Auditorio Nacional.