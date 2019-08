Regresa Diego Luna a la galaxia

California, EU.- Con todo y hasta un momento telenovelesco, Diego Luna anunció que Cassian Andor, su personaje en la saga de Star Wars, volverá a la galaxia con más fuerza que nunca.

Junto con Alan Tudyk, el actor mexicano fue parte central de las revelaciones que hizo Disney de sus contenidos para el próximo año, entre ellos esta serie, que será una precuela de Rogue One: Una Historia de Star Wars (2016).

"Mis hijos me veían así como que 'ya no vas a estar en Star Wars...'. Tristemente me había ido, pero aquí estamos, tenía que haber una precuela", explicó Luna en el escenario del Hall D23, frente a 6 mil 800 personas, en la D23 Expo de Disney, que arrancó este viernes.

Luna estuvo a punto de revelar el título de la serie, que será grabada el próximo año en Londres, pero Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, lo impidió a tiempo.

Tudyk, quien encarna a K-2SO, sugirió, en broma, que se llamara "K-2 Fast, K-2 Furious". Y luego le preguntó al mexicano que si había hecho televisión antes.

"Sí, empecé en telenovelas. De hecho, es grandioso hacer esto en este formato de serie, vamos a tener un momento de telenovela", reveló Luna.

Pero no fue el único momento emocionante para los fanáticos de la Fuerza.

Ewan McGregor se encargó de cerrar la jornada de anuncios para confirmar que también regresa.

"Kathleen, ¿podrías preguntarme aquí, delante de tantos testigos, si voy a volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi?", expresó el escocés.

"Ewan, ¿quieres volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi?", le preguntó Kennedy, simulando una pedida de mano.

"Sí", respondió el actor, provocando la euforia de la gente.

Antes, Jon Favreau había develado el tráiler de otra apuesta grande de la compañía, la serie The Mandalorian, con Pedro Pascal y Taika Waititi en el escenario, así como el regreso de la serie animada The Clone Wars para 2020.

Igual de sorprendentes para los fans fueron los avances de Marvel Studios, a cargo de Kevin Feige, su presidente.

Además de las series que ya habían adelantado, como Loki, The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision, anunciaron los títulos de tres nuevas historias en las que trabajarán: Ms. Marvel, Moon Knight y She-Hulk.