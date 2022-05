Regresa Edith Márquez a palenques inspirada en más música

CDMX.- Al regresar a los escenarios y palenques para cantar, hábitat donde se siente cómoda, Edith Márquez ha recobrado también inspiración para crear nueva música.

La intérprete de "Mi Error, Mi Fantasía" no sólo valora estar frente al público, sino también todo lo que pasa antes del show, tiempo que la ha nutrido tanto que ya busca entrar a un estudio para grabar.

"Lo que implica viajar, llegar a tu cuarto después del concierto, estar en soledad y en silencio me sirve siempre muchísimo para conectar con esta parte de la inspiración, probablemente por la melancolía y nostalgia que puedo sentir en ese momento.

"Soy muy de escribir cuando estoy así, no escribo si estoy contenta. Andar de gira me ayuda a poderme inspirar, las canciones que he sacado en coautoría son historias muy mías y así la gente ha conectado muy bien con ellas", contó la también actriz.

El desamor es un tema recurrente en sus canciones, pero resalta que no sólo sus vivencias la inspiran, pues también le escribe a las ilusiones.

"Dependo de mi estado de ánimo, de cómo esté. Creo que el desamor es algo con lo que la gente se identifica y con lo que yo más cómoda me siento para interpretar, las relaciones sentimentales son sumamente complicadas y difíciles de mantener.

"Pero creo que cuando llega la persona realmente correcta es cuando ese sentimiento de vacío se va. Tampoco escribo nada más del desamor, escribo cosas que pienso que pueden en un momento dado ser posible vivirlas en mi vida, en un futuro", dijo.

Márquez se ha sentido conectada a su pasado, al grado de cantar "Mírame" en shows de palenque, en tributo a Timbiriche, agrupación que el fin de semana cumplió 40 años desde su creación.

Pero ni la nostalgia que la ha inspirado la llevaría a participar en un posible regreso de la serie Papá Soltero, donde entre 1987 y 1994 dio vida a Alejandra.

"No es que Papá Soltero no me llame la atención, mi carrera está más enfocada en la música, me gusta muchísimo estar de gira, de escenario en escenario, no tengo contemplado meterme a hacer algo de televisión.

"Si me llegara algo que realmente implique un reto para mí a nivel actuación, probablemente lo contemplaría, vería mis tiempos y cómo acomodo las cosas, pero por ahora estoy bien, seguiré cantando. Ahorita tengo mucho trabajo", resaltó.

Los primeros días de mayo están llenos para la intérprete de "Dejémoslo Así", quien el viernes se presentará en el Foro de las Estrellas en Puebla; el sábado en Tecamac, Estado de México; el domingo en un show privado en CDMX; el 13 en Villahermosa, Tabasco, y el 14 en San Juan de los Lagos, Jalisco.