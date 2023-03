Regresa el Victoria's Secret Fashion Show tras polémicas

Tomada de internet / Modelos de Victoria's Secret

Ciudad de México.- El icónico desfile Victoria's Secret Fashion Show regresará a los escenarios después de cuatro años sin realizarse debido a la pandemia y, en especial, a varias polémicas alrededor de la compañía y el concepto.

Durante una llamada con inversionistas de la compañía, realizada este viernes, el director financiero de Victoria's Secret, Timothy Johnson, dijo que la marca está buscando renovar el mediático show anual.

"Vamos a seguir apoyándonos en el gasto de marketing para invertir en el negocio, tanto en la parte superior del embudo como también para respaldar la nueva versión de nuestro desfile de modas, que llegará más adelante este año", prometió el empresario.

Un portavoz de Victoria's Secret & Co. le dijo a medios como Variety y The New York Post a través de un comunicado que la marca "siempre está innovando e ideando en todas las esferas del negocio para continuar poniendo a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos, y reforzar nuestro compromiso de defender las voces de las mujeres y sus perspectivas únicas".

"Como hemos compartido anteriormente, nuestra nueva proyección y misión de marca seguirá siendo nuestro principio rector. Esto nos llevará a nuevos espacios como reclamar una de nuestras mejores propiedades de marketing y entretenimiento hasta la fecha, y darle la vuelta para reflejar quiénes somos hoy. Estamos emocionados de compartir más a finales de este año".

En noviembre de 2019, el desfile de Victoria's Secret se canceló en medio de varias controversias en torno a la marca, entre ellas los vínculos entre el ex director ejecutivo corporativo Les Wexner con el magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual a niñas menores de edad. También fueron golpeados por una importante disminución de sus ventas y polémicas respecto a la imagen corporal de las modelos y sus campañas.

Meses después, en febrero de 2020, la compañía enfrentó más reacciones violentas luego de un informe de The New York Times, en el cual se acusaba a L Brands, la empresa matriz de Victoria's Secret, y al exdirector de marketing, Edward Razek, de crear una "cultura de misoginia, intimidación y acoso" dentro de la compañía.

En ese momento, Razek negó las acusaciones en un correo electrónico enviado al Times y escribió: "Las acusaciones en este informe son categóricamente falsas, mal interpretadas o sacadas de contexto. He tenido la suerte de trabajar con innumerables modelos de clase mundial y profesionales talentosos y me enorgullece mucho el respeto mutuo que tenemos el uno por el otro".

Hasta ahora se desconocen más detalles sobre el regreso del Victoria's Secret Fashion Show, entre ellos fechas, modelos involucradas e invitados musicales. Sin embargo, se espera que se realice hacia finales de año.