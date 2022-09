Regresa Karyme Lozano a México con 'Mi Secreto'

CDMX.- Mi Secreto reunió todo lo que Karyme Lozano buscaba para volver a las telenovelas después de casi una década.

Sin embargo, como una jugada maestra de la vida, también le permitió regresar a México, pues vivía en Los Ángeles con su familia, y pasar los últimos dos meses con su madre, fallecida recientemente.

"Amaba que yo hiciera telenovelas, era mi fan número uno, no le importaba que yo estuviera trabajando en Estados Unidos con actores americanos, no le importaba, lo que quería es que hiciera más telenovelas.

"Si no hubiera regresado, no hubiera tenido la oportunidad de convivir con ella y de verla feliz haciendo lo que amo y convivir con mis hijos. Las cosas pasan por algo", dijo la actriz, de 44 años, en entrevista telefónica.

La intérprete anunció el deceso el 24 de agosto por Instagram. Reveló que no pudo vencer al cáncer de páncreas.

"Han sido momentos difíciles y duros de no tener a mi mami conmigo, pero la telenovela ha sido una motivación: llegar todos los días al foro y dedicarle mi trabajo ha sido un bálsamo para mi corazón y una bendición".

En Mi Secreto, Lozano encarna a Daniela, quien debe aprender a vivir de nuevo tras pasar 25 años en coma.

"Han sido de las escenas más difíciles que he hecho en mi vida, muy emocionales, de desgarrarte. Me adentro tanto en la emoción que hasta se me sube la presión, doy todo de mí en cada escena.

"El personaje refleja lo que es la mujer mexicana, con valores, con principios, pero a la vez fuerte, directa, transparente y luchona".

Martha Carrillo y Cristina García adaptaron el guion del melodrama de 1974 Ha Llegado una Intrusa, escrito por Marissa Garrido.

"Junta todos los elementos para poder regresar. Martha y Cristina tienen una pluma que me encanta, está excelentemente bien escrita, son únicas".

También actúan Arturo Peniche, Diego Klein, Isidora Vives y Macarena García Romero, entre otros, y se emite de lunes a viernes, a las 14:30 horas, por Las Estrellas.

"Espero que la gente disfrute mucho, como yo haciendo cada escena. Estoy abierta a más proyectos como este y a quedarme más tiempo aquí, en México. Definitivamente, ya no quiero abandonar a mi público tanto tiempo", finalizó.