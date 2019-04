Regresa Marlene por la puerta grande

La actriz Marlene Favela luego de estar ausente casi un año del medio del espectáculo, regresa a la televisión por la puerta grande con su participación en la telenovela ‘Por amar sin ley’ con el personaje ‘Mónica’ en entrevista vía telefónica con El Diario de Chihuahua, la actriz compartió sobre su personaje y de cómo se preparó para llevar a cabo este caso de injusticia de la vida real.

“Estoy muy contenta, de regresar a la pantalla con un gran proyecto como es esta telenovela, con una actuación especial, me tocó llevar a cabo uno de los casos más importantes y largos de esta temporada”, dijo.

Refirió que el caso el cual interpreta es totalmente de la vida real: “De una mujer que tiene un hijo, que por el resto de su vida estará parapléjico, por una práctica médica, feliz de regresar a la pantalla con este personaje”.

Su personaje

‘Mónica’ es un personaje muy interesante y además Marlene platicó como hizo para nutrirlo y llevarlo a cabo: “Yo nunca juzgo a mis personajes, trato de entenderlos, cuando me lo propusieron, lo acepté, y como todos los personajes que he llevado a cabo, ya que son mujeres totalmente diferentes a mí, yo sólo presto mi cuerpo y voz para darles vida a los personajes y en esta mujer vi que tomaba violencia y venganza por su propia mano, mi pregunta era ¿Qué la orillo hacerlo? Y hablando con muchas mamás y cuando les preguntaba que harían si dejaran a su hijo parapléjico por el resto de sus días, la respuesta fue interesante la mayoría de las mujeres con las que hablé me dijeron ‘yo por mi hijo, soy capaz de matar’, entonces fue la forma en la que yo abordé el personaje de una manera sin juzgarlo y entregarme al cien por cierto y eso la gente lo percibe”, expresó.

Agregando que: “Obviamente yo no estoy a favor de la violencia en ningún sentido, porque la violencia genera más violencia, pero de alguna manera esta mujer es una víctima de la sociedad en la que vivimos y cuántos casos existen en nuestro país que llegan a un hospital con una gripe y no salen, porque algo se complicó y sin duda este caso me pareció que podía informar a muchas familias que han pasado por esto y necesitan saber con quién acudir, quién los puede asesorar”.

Con un mensaje su participación

“Deja un mensaje muy importante, hay muchos médicos muy buenos gracias a Dios, pero también existe una gran cantidad de ‘pseudo médicos’ y ‘pseudo instituciones medicas’, que practican cualquier clase de cosas y todo queda impune cuántas mujeres han operado sin ser cirujanos, existen un sinfín de casos en la medicina, que sí como sociedad tenemos que poner un foco rojo y decir ‘haber hoy le pasó a esa mujer o aquella familia, mañana me puede pasar a mí’ y eso es muy triste.

Su regreso

Durante la amena entrevista, con la sencillez que la caracteriza la guapa actriz, compartió emocionada y agradecida que este caso en el que ella participa, llevó al tope el número de audiencia en rating: “Ahora con todos los cambios que ha tenido la televisión, no tengo más que agradecer profundamente al público su cariño y apoyo de siempre”.

Añadiendo que después de su ausencia en las telenovelas ya quería volver: “Pues yo crecí en la televisión, para mí este ha sido mi mundo durante prácticamente toda mi vida, desde pequeña inicie haciendo novelas, así que es muy alentador regresar y ver toda esa bella respuesta del público”.

Que le deja ‘Mónica’

“Me deja un gran aprendizaje, siempre aprendo de todos mis personajes y siempre me llevo lo más positivo y en particular de Mónica, es una mujer que lucha por el amor, que es víctima de injusticias y ella toma conciencia de todo lo que hizo.

Como vive su éxito

“Soy una mujer muy afortunada, el público me tiene siempre presente y vigente, es un cariño tan bonito que he recibido de todas las personas que siguen mi carrera y así me ausente uno o dos años al momento de regresar están ahí para apoyarme y pendientes, ya soy veterana en el rollo de la televisión y ya me lo sé todo, el éxito a veces viene y se va, el éxito es una palabra que no es constante, para mí el éxito más allá que la gente valore, lo que yo hago, para mí el éxito es cómo me siento yo conmigo misma, si yo me siento satisfecha con lo que hice y si la gente lo acepta o muchas veces hay gente que no le gusta tu trabajo y quien eres, pero eso ya no depende de mí, lo que depende de mí es mi éxito personal”, afirmó.

La oriunda de Durango, hizo énfasis que una de las cosas que más ama de Chihuahua son las tortillas de harina: “Siempre que íbamos al Paso, Texas, pasábamos por ahí por Chihuahua y la verdad se come delicioso, espero ir pronto a visitarlos, invítenme y yo encantada de ir al estado grande”, aseveró.

Además hizo la invitación a todos los chihuahuenses para que no dejen de verla en esta segunda temporada de “Por Amar sin Ley”: “De lunes a viernes, por el canal Las Estrellas a las 9:30 de la noche, no se la pierdan y agradezco todo su apoyo siempre”





Sus tips para lucir guapa

“Ser feliz es la vitamina más importante para que la gente te vea bonita, el sentirse uno bien con uno misma, pero también hay que echarle ganas al ejercicio y a la alimentación”





