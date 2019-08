Regresa recargada 'Rosario Tijeras'

Ciudad de México.- Más conflictos, acción y mucha adrenalina es lo que ofrecerá la tercera temporada de la serie Rosario Tijeras, protagonizada por Bárbara de Regil.

Luego de ser madre de una niña de nombre Ruby (Nikole Barajas), Rosario intenta redimirse, sin embargo los mafiosos no la dejarán y sacarán toda su furia interna gracias a una jugosa venganza.

Entre aplausos, gritos y chiflidos fue como el elenco disfrutó el primer capítulo de la serie que comenzará este 25 de agosto, a las 21:00horas, por Azteca Siete.

El talento que conforma la serie fue convocado en las instalaciones de Azteca Novelas, donde la producción montó una alfombra roja a las afueras del foro donde se llevó a cabo el evento.

Entre los artistas que desfilaron estuvo Mauricio Islas, quien contó sobre su personaje de Iriarte en la historia.

"Yo me integro en esta tercera temporada, mi personaje es nuevo y me toca hacer un hombre muy fuerte, que tiene una convicción y una idea muy clara que es atrapar a "El Ángel", afirmó en entrevista.

Sebastián Martínez, quien da vida a "El Ángel" o como también es conocido en la trama, Daniel Salgado, también caminó por el encarpetado, portando una vestimenta elegante.

"'El Ángel' es un tipo que su vida ya no era lo que era antes, cambió completamente, pero no tiene control sobre su nueva vida, sobre la mujer que ama (Rosario), misma que no quiere estar con él y menos sobre su hija Ruby, en fin muchas cosas.

"Es un tipo egocéntrico, manipulador, ambicioso, vengativo, pero que paralelamente va encontrando en la familia y el amor la conciencia que lo hará regresar a un buen camino", expresó Martínez.

Verónica Langer, Jordi Rosh, Diana Carreiro, Claudette Maillé también estuvieron presentes en el festín.

Rosario Tijeras se transmitirá de lunes a jueves a las 21:30 horas, por Azteca Siete.