¿Regresa Soda Stereo?

Ciudad de México.- Soda Stereo compartió a través de su cuenta de Twitter un video en el que Zeta Bosio y Charly Alberti ensayan.

En el clip de 35 segundos, los músicos conectan sus respectivos instrumentos y tocan los primeros acordes de "Hombre al Agua", canción incluida en el álbum Canción Animal.

Las reacciones de los fanáticos de la agrupación argentina no se hicieron esperar, y hubieron quienes anticiparon el regreso de la banda y quienes criticaron que Bosio y Alberti utilicen la música del fallecido Gustavo Cerati.

"¡Expliquen esto porque no me quiero ilusionar!", publicó @killerkingQ.

"Sin Gustavo no hay Soda, no me desilusionen, por favor", respondió al video @Reverb_Sion.

"¿Qué es esto?. ¡alguien que me explique o me voy a morir!", compartió la usuario @micaela_gut.

Soda Stereo ofreció conciertos por última vez como agrupación en 2007, con la gira Me Verás Volver.

Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014, cuatro años después de haber sufrido un accidente cerebrovascular tras presentarse en Caracas, Venezuela.