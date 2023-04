Regresa Zendaya a los escenarios en Coachella

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La cantante y actriz Zendaya regresó a los escenarios, después de siete años de ausencia, durante el segundo fin de semana en Coachella.

Durante la presentación de Labrinth, la también modelo fue invitada por el cantautor para hacer una aparición sorpresa durante la presentación de los temas "All Of Us" y "I'm Tired" de la serie Euphoria.

El momento quedó captado durante la transmisión en vivo del show del productor musical, donde se observó a Zendaya luciendo un vestido rosa que contaba con un corset. El estilo de la actriz fue marcado por unas botas altas en color negro y cabellera rizada.

Después de su participación en Coachella, la actriz recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió.

"No puedo expresar mi gratitud lo suficiente por esta noche mágica. Gracias a mi hermano Labrinth por invitarme y brindarme el espacio seguro más hermoso para volver a estar en el escenario.

"Y para la multitud esta noche wow. Mi corazón está lleno. No puedo agradecerles lo suficiente por el amor que recibí esta noche, hicieron que todos mis nervios se derritieran. Estoy muy agradecida", escribió Zendaya en una historia de Instagram.

La famosa no había pisado un escenario en el ámbito musical desde 2015, cuando trabajó en la gira de promoción de su álbum debut homónimo debido a que priorizó su carrera actoral.

Según Page Six, la actriz se alejó de la música por diversas razones, que aun se desconocen, sin embargo, ella ha admitido que le sigue apasionando.