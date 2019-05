Regresan The Strokes con nuevo tema

Ciudad de México.- The Strokes regresaron a los escenarios tras casi dos años de ausencia con una presentación benéfica en Los Ángeles, realizada el lunes por la noche.

Según NME, durante el concierto en el foro The Wiltern, la agrupación liderada por Julian Casablancas debutó un nuevo tema, llamado "The Adults Are Talking", primera producción de la banda desde 2016, cuando lanzaron el EP Future Present Past.

En el show, la banda también tocó algunos de sus temas clásicos como "You Only Live Once", "Happy Ending" y "Someday".

The Strokes tienen programadas presentaciones para distintas ciudades de Europa, Estados Unidos y Canadá.