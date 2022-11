Reinicia 'Quantum Leap' viajes en el tiempo de un clásico

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- El físico Ben Song (Raymond Lee) dirigirá a un equipo que busca reiniciar el proyecto que hace 30 años llevó a la desaparición del doctor Sam Beckett, quien, investigando los viajes en el tiempo, entró en una máquina que trasladó su mente a distintos cuerpos en el pasado.

Ahora, Song, con la esperanza de comprender los misterios detrás de la máquina y el hombre que la creó, vivirá grandes aventuras tras cargar un nuevo código de programa en los sistemas del proyecto y usar el acelerador actualizado para retroceder en el tiempo.

Quantum Leap es la nueva serie de Universal+, inspirada en el show original Viajeros en el Tiempo, de 1989, y que llega este lunes a la plataforma de streaming.

"Me encantó el guion y las personas que trabajan en este proyecto, confío en su visión y me parece una historia increíble. Este personaje es muy cercano a mí, encontré en él un viaje a diferentes épocas y una oportunidad para crecer como actor", contó Lee en entrevista.

En la secuela, el físico tendrá que vivir la vida de otras personas e intentar cambiar la historia con la esperanza de volver al presente, siempre apoyado por su prometida Addison Augustine (Caitlin Bassett), quien se le aparece como un holograma que sólo él puede ver y oír.

Además, el programa contará con interesantes referencias a la versión original, protagonizada por Scott Bakula, y que duró cinco temporadas.

"Yo era muy joven cuando la primera versión salió, pero mi mejor amigo de la escuela era un gran fanático y me lo mostró, era un programa que veíamos juntos y eso de algún modo lo hace especial.

"Los escritores y los productores han hecho un trabajo impresionante conectando las dos series, es algo de lo que los fans de la original van a estar agradecidos", agregó el actor, de 35 años.

Aventuras al por mayor

En cada episodio, Quantum Leap mostrará una historia y un viaje en el tiempo diferente, a los que el protagonista tendrá que enfrentarse.

Mientras tanto, Herbert (Ernie Hudson), jefe del proyecto de viaje en el tiempo; Ian (Mason Alexander Park), arquitecto jefe de inteligencia artificial; y Jenn (Nanrisa Lee), jefa de seguridad, intentarán traerlo de vuelta.

"Personalmente, amo ver cómo cada episodio van cambiando los vestuarios, lo carros, la decoración, incluso la manera de comportarnos para adecuarnos a cada época en la que se viaja. Cada semana tendremos un elenco nuevo, por la naturaleza del programa, que es muy cambiante, tenemos que mantenernos siempre alerta.

"Me tocaba hacer una buena investigación en cada capítulo para saber qué es lo que era importante en ese tiempo, no siempre venía especificado en los guiones, pero es algo que me gustaba hacer como tarea, nunca he trabajado tanto para otros personajes", añadió.

Cabe mencionar que el personaje de Hudson es un veterano de la guerra de Vietnam al que Beckett saltó en un episodio de la tercera temporada de la serie original.

"Me sentí honrado de que le haya gustado mi trabajo como para que decidieran incluirme en esta versión. Los jóvenes van a disfrutar todos los aspectos de ciencia ficción que con la nueva tecnología podemos ofrecerles", subrayó Ernie Hudson.