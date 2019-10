Reinventarán 'Piratas del Caribe'

Craig Mazin, el creador de la aclamada serie limitada "Chernobyl", ha sido contratado por Disney para relanzar y reinventar la saga "Pirates of the Caribbean", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Mazin, que trabajó también en la segunda y tercera película de "The Hangover" y que tiene pendiente de estreno la nueva "Charlie's Angels", escribirá el guion de la próxima película de "Pirates of the Caribbean" junto a Ted Elliott, quien conoce perfectamente esta serie de películas de aventuras.

Elliott fue guionista de la primera cinta, "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" (2003), y de las tres siguientes entregas: "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest" (2006), "Pirates of the Caribbean: At World's End" (2007) y "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (2011).

Antes de que Mazin y Elliott fueran contratados, Disney confió en 2018 la tarea de reflotar "Pirates of the Caribbean" a Rhett Reese y Paul Wernick, que triunfaron como los guionistas de "Deadpool" (2016) y "Deadpool 2" (2018).

Sin embargo, Reese y Wernick abandonaron a comienzos de este año el proyecto de la nueva película de "Pirates of the Caribbean" Las cinco películas de "Pirates of the Caribbean" recaudaron en todo el mundo más de 4.000 millones de dólares, pero la última cinta estrenada, "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017), dejó algunos signos preocupantes ya que fue la cinta menos taquillera de la saga desde el primer filme.

"Pirates of the Caribbean" recuperó el cine de aventuras de piratas para el público del siglo XXI de la mano de Jack Sparrow (Johnny Depp), un fanfarrón y singular capitán con la insólita habilidad de salir vivo de cualquier situación por muy grave que fuera.

The Hollywood Reporter subrayó que para la próxima película de la saga no está confirmado ni que regrese Depp ni que vuelva Sparrow con otro actor en su lugar.

Las cinco películas hasta ahora de "Pirates of the Caribbean" han contado en sus créditos con estrellas como Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Penélope Cruz o Javier Bardem, entre otros.





